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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर का मामला यूपी चुनाव 2027 में बनेगा हार-जीत की वजह? VHP चीफ के बयान से मिले ये संकेत

राम मंदिर का मामला यूपी चुनाव 2027 में बनेगा हार-जीत की वजह? VHP चीफ के बयान से मिले ये संकेत

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं. उससे पहले राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाता दिख रहा है. इस बीच VHP चीफ ने अहम बयान दिया है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 02 Jul 2026 03:06 PM (IST)
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अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला धर्म और सियासत का ऐसा मामला बन चुका है जो साल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर असर डाल सकता है. अब इसके संकेत विश्व हिन्दू परिषद् के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार के बयान से मिल रहे हैं. 

राम मंदिर मामले में चंपत राय पर लग रहे आरोपों के संदर्भ में जुड़े सवाल पर कुमार ने कहा कि 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, और इसीलिए विपक्ष भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है. वे इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं और यह सपना देख रहे हैं कि अगले साल के चुनावों के बाद वे सत्ता में आ जाएंगे. लेकिन लोग इस तरह के राजनीतिक ड्रामे को समझते हैं.

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सभी आरोपों की अच्छी तरह से जांच हो- आलोक कुमार

राम मंदिर चंदे को लेकर हुए विवाद और चंपत राय पर विपक्ष के आरोपों पर विश्व हिंदू परिषद (VHP) के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि ये आरोप किस आधार पर लगाए जा रहे हैं? सिर्फ नारे लगाने या यह दावा करने से कि किसी को बचाया जा रहा है, आरोप सच नहीं हो जाते. सरकार के किस काम से ऐसा लगता है कि किसी को बचाने की कोशिश की गई है? न तो सरकार ने किसी को बचाने की कोशिश की है और न ही ट्रस्ट ने ऐसा किया है.

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कुमार ने कहा कि ट्रस्ट ने अपनी FIR में SIT रिपोर्ट में बताए गए आठ लोगों के नाम शामिल किए थे. साथ ही, नौवीं कैटेगरी के तौर पर 'और अन्य लोगों' को भी शामिल किया और पूरे मामले की विस्तृत जांच की मांग की. अगर विस्तृत जांच होती है, तो उसमें सभी शामिल होंगे. लगाए गए सभी आरोपों की अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 02 Jul 2026 02:59 PM (IST)
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