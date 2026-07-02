हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'यूपी का विधानसभा चुनाव सितंबर में करा दें, हम तैयार हैं...' अखिलेश यादव का बड़ा बयान

'यूपी का विधानसभा चुनाव सितंबर में करा दें, हम तैयार हैं...' अखिलेश यादव का बड़ा बयान

Samajwadi Party के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में विधासनभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है. सपा चीफ ने कहा है कि चाहे जब चुनाव हों पार्टी तैयार है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 02 Jul 2026 03:29 PM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया है. कन्नौज सांसद ने कहा है कि जो लोग नवंबर में  चुनाव करवाना चाहते थे, सितंबर में करवा दें. हमलोग तैयार हैं.

इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि आज न्याय के लिए लोग कहीं भी भटक लें, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है. उन्होंने दावा किया कि इस बार बीजेपी को न चंदा मिलेगा, न दान, न चढ़ावा और न ही वोट. उन्होंने कहा कि मर्यादा का पहला नाम प्रभु श्रीराम हैं और दूसरा नाम संविधान है. उनके मुताबिक पहले आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया और अब संविधान को दबाने का काम हो रहा है, जिससे आस्था, मर्यादा और श्रद्धा तीनों को ठेस पहुंची है. 

राम मंदिर का मामला यूपी चुनाव 2027 में बनेगा हार-जीत की वजह? VHP चीफ के बयान से मिले ये संकेत

राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित घोटाले का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि चोरी बीजेपी की "प्रैक्टिस" बन चुकी है और इस बार स्वयं प्रभु श्रीराम ने उनकी पोल खोल दी है. उन्होंने कहा कि प्रभु श्रीराम भी उन्हें माफ नहीं करेंगे.

उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर चढ़े चढ़ावे का सही आंकड़ा सामने आए तो रकम बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि गुप्त दान का भी कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अंततः प्रभु श्रीराम ही इसका हिसाब-किताब करेंगे.

नोएडा एयरपोर्ट से 13 शहरों के लिए 34 उड़ानों का सफल संचालन, 9 नए शहर को मिली कनेक्टिविटी

Published at : 02 Jul 2026 03:10 PM (IST)
Tags :
Samajwadi Party Akhilesh Yadav Up News Bjp Up Politics Up Election 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी का विधानसभा चुनाव सितंबर में करा दें, हम तैयार हैं...' अखिलेश यादव का बड़ा बयान
'यूपी का विधानसभा चुनाव सितंबर में करा दें, हम तैयार हैं...' अखिलेश यादव का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर का मामला यूपी चुनाव 2027 में बनेगा हार-जीत की वजह? VHP चीफ के बयान से मिले ये संकेत
राम मंदिर का मामला यूपी चुनाव 2027 में बनेगा हार-जीत की वजह? VHP चीफ के बयान से मिले ये संकेत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या: चंपत राय-अनिल मिश्रा के खिलाफ दर्ज होगी FIR, थाने पहुंचे फैजाबाद बार एसोसिएशन के सदस्य
अयोध्या: चंपत राय-अनिल मिश्रा के खिलाफ दर्ज होगी FIR, थाने पहुंचे फैजाबाद बार एसोसिएशन के सदस्य
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा एयरपोर्ट से 13 शहरों के लिए 34 उड़ानों का सफल संचालन, 9 नए शहर को मिली कनेक्टिविटी
नोएडा एयरपोर्ट से 13 शहरों के लिए 34 उड़ानों का सफल संचालन, 9 नए शहर को मिली कनेक्टिविटी
Advertisement

वीडियोज

India-Japan के बीच कई बड़ी Deal, PM मोदी ने किया बड़ा ऐलान
Siya Goyal का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट? कोर्ट पहुंची Pune Police
WhatsApp के नए फीचर यूजरनेम पर सरकार ने क्यों लगाया बैन?
बाबा बर्फानी के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु, रजिस्ट्रेशन में अफरातफरी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
2 देशों से गुजरेगा अयातुल्लाह अली खामेनेई का अंतिम संस्कार जुलूस, जानें कहां किया जाएगा सुपुर्द ए खाक
2 देशों से गुजरेगा अयातुल्लाह अली खामेनेई का अंतिम संस्कार जुलूस, जानें कहां किया जाएगा सुपुर्द ए खाक
मध्य प्रदेश
क्या दतिया सीट से नरोत्तम मिश्रा होंगे BJP के उम्मीदवार? कैलाश विजयवर्गीय ने दिया ऐसा जवाब
क्या दतिया सीट से नरोत्तम मिश्रा होंगे BJP के उम्मीदवार? कैलाश विजयवर्गीय ने दिया ऐसा जवाब
स्पोर्ट्स
Sanju Samson Vaibhav Sooryavanshi: 'सिर्फ 6 रन...' संजू सैमसन कब तक ऐसे फ्लॉप रहेंगे? वैभव सूर्यवंशी की 'प्लेइंग-11' में होने वाली है एंट्री!
'सिर्फ 6 रन...' संजू सैमसन कब तक ऐसे फ्लॉप रहेंगे? वैभव सूर्यवंशी की 'प्लेइंग-11' में होने वाली है एंट्री!
विश्व
'होर्मुज से टोल का ख्याल निकाल दे ईरान, बड़ा सोचे...', दोहा में हुई बातचीत में अमेरिका ने तेहरान को समझाया
'होर्मुज से टोल का ख्याल निकाल दे ईरान, बड़ा सोचे...', दोहा में हुई बातचीत में अमेरिका ने तेहरान को समझाया
ओटीटी
Super Subbu Review: सेक्स एजुकेशन पर बनी एक सेंसिबल और जरूरी सीरीज, अच्छी शुरुआत के बाद लड़खड़ाती फिर संभलती कहानी
सुपर सुब्बू रिव्यू: सेक्स एजुकेशन पर बनी एक सेंसिबल और जरूरी सीरीज
विश्व
'भारत गंदा, वहां होती तो...', ये क्या बोल गईं इंदिरा नूई, चीन की खूब की तारीफ, मचा बवाल
'भारत गंदा, वहां होती तो...', ये क्या बोल गईं इंदिरा नूई, चीन की खूब की तारीफ, मचा बवाल
Home Tips
Ceiling Fan Cleaning Tips: बिना धूल उड़ाए मिनटों में चमकेगा सीलिंग फैन, नोट करें साफ करने की धांसू देसी ट्रिक
बिना धूल उड़ाए मिनटों में चमकेगा सीलिंग फैन, नोट करें साफ करने की धांसू देसी ट्रिक
शिक्षा
CBSE Compartment Exam: CBSE ने जारी किया कंपार्टमेंट एग्जाम का शेड्यूल, 8 जुलाई तक करें आवेदन
CBSE ने जारी किया कंपार्टमेंट एग्जाम का शेड्यूल, 8 जुलाई तक करें आवेदन
ABP NEWS
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
ABP NEWS
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
ABP NEWS
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
ABP NEWS
रजिस्ट्रेशन सेंटर पर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है।
रजिस्ट्रेशन सेंटर पर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है।
ABP NEWS
युवा परीक्षा देने आए, भविष्य के लिए उम्मीदों से भरे हुए।
युवा परीक्षा देने आए, भविष्य के लिए उम्मीदों से भरे हुए।
Embed widget