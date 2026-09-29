AMU में चुनाव की मांग के बीच विवाद, भूख हड़ताल खत्म न करने पर मारपीट

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हमेशा अपने नए मामलों को लेकर विवादों में रहता है, एएमयू एक बार फिर विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा है. अबकी बार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर चर्चाओं में है, इसके पीछे की वजह है वह छात्र जो लगातार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं.

इसको लेकर एएमयू प्रशासन तैयार नहीं है यही कारण है एएमयू छात्र के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग रखी तो छात्र को सस्पेंड कर दिया है. इसके बाद छात्र के द्वारा भूख हड़ताल पर बैठकर छात्र संघ चुनाव कराने की मांग लगातार 9वें दिन तक छात्र के द्वारा जारी रखी हुई है.

जबतक एएमयू में छात्र संघ चुनाव नहीं, तब तक प्रदर्शन जारी

छात्र का कहना है कि जबतक एएमयू में छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाएंगे तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा, लेकिन भूख हड़ताल को खत्म कराने के लिए एएमयू प्रशासन के द्वारा तरह-तरह के हतकण्डे अपनाये जा रहे हैं. उनके द्वारा कुछ लोगों को धरना स्थल पर भेजकर धरने को खतम कराने की कोशिश की जा रही है. यह बात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर बैठे छात्र यासर फहद के द्वारा कही है. भूख हड़ताल पर बैठे छात्र का आरोप है कि शांतिपूर्ण धरने के दौरान कुछ लोग वहां पहुंचे और धरना खत्म न करने के लिए उन्हें जान से मारने की धमकी दी.

छात्र का कहना है कि साथी छात्रों ने मौके पर उन्हें सुरक्षित किया. छात्र ने AMU प्रॉक्टर और जिला प्रशासन से CCTV फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर आरोपियों की पहचान और कानूनी कार्रवाई की मांग की है. साथ ही उन्होंने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की भी मांग की है.

UP MLC Election 2026 में BJP ने किया 6 कैंडिडेट्स का ऐलान, देखें लिस्ट

भूख हड़ताल खत्म करने के लिए छात्रों से की गई मारपीट

वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ चुनाव की बहाली को लेकर डक पॉइंट पर चल रही भूख हड़ताल पर बैठे छात्र को हटाने वाले विवाद के मामले में छात्र फैसल त्यागी का कहना है कि वह अपने साथियों के साथ छात्रों के समर्थन में पहुंचे थे, जहां उनके साथ धक्का-मुक्की, मारपीट और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया. फैसल ने CCTV फुटेज की निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि गलती साबित होने पर वह कार्रवाई स्वीकार करेंगे.

वहीं AMU प्रॉक्टर का पक्ष भी सामने आया है. प्रॉक्टर ने पूरे घटनाक्रम और विश्वविद्यालय प्रशासन की भूमिका को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट किया है. विवाद में प्रॉक्टर की भूमिका को लेकर छात्रों की ओर से उठाए गए सवालों के बीच अब दोनों पक्षों के बयानों के साथ CCTV फुटेज की जांच अहम हो होगी. जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि डक पॉइंट पर वास्तव में क्या हुआ और पूरे घटनाक्रम में किसकी क्या भूमिका रही?

मारपीट में घायल हुए एक छात्र को मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती

फिलहाल कई असलाधारी लोगों के प्रदर्शन स्थल डक पॉइंट पर पहुंचने की बात सामने आ रही है, जिन्हें चिन्नांकित कर लिया गया है और जल्द मामले की जांच की जाएगी. फिलहाल धरने पर भूख हड़ताल पर बैठे छात्र के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया है. देर रात धरना स्थल पर मारपीट की बात सामने आई है, जिसमें एक छात्र घायल हुए थे, जिनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज जारी है.

सूचना मिली थी किसी के द्वारा पुलिस को सूचना भी दी थी पुलिस घटना स्थल पर पहुंचीं भी थी. वहीं दूसरी जो छात्र धरने पर पहुंचा था उसके द्वारा भी प्रार्थना पत्र दिया है दोनों बच्चों के प्रार्थना पत्र को जिला प्रशासन को भेजा जाएगा और जांच के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र अपनी मांग को लेकर डक पॉइंट पर भूख हड़ताल के जरिए प्रदर्शन कर रहे हैं.

PCS अधिकारी हरीश चंद्र बर्खास्त, 4000 करोड़ के भूखंड घोटाले से जुड़ा है मामला