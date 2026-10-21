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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपुलिस स्मृति दिवस पर CM धामी ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि, परिजनों को किया सम्मानित

पुलिस स्मृति दिवस पर CM धामी ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि, परिजनों को किया सम्मानित

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस समारोह में प्राण न्योछावर करने वाले पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को श्रद्धांजलि दी.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 21 Oct 2026 05:07 PM (IST)
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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस समारोह में शिरकत की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कर्तव्य पालन के दौरान प्राण न्योछावर करने वाले पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को श्रद्धांजलि दी और शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को सम्मानित किया.

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाए रखने में पुलिस और अर्धसैनिक बलों अहम भूमिका है. बीते एक वर्ष में देशभर में 154 जवानों ने ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया, जिनमें उत्तराखंड पुलिस के उपनिरीक्षक विनोद कुमार भी शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद पूरे राष्ट्र का गौरव होते हैं. इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने और कर्मियों के लिए आठ घोषणाएं की जो-

  • उत्तराखंड पुलिस की विभिन्न इकाइयों में करीब 1,600 खाली पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया 
  • थानों और चौकियों में जरूरत के अनुसार पदों की संख्या और व्यवस्था की समीक्षा
  • विवेचकों को आधुनिक जांच किट की उपलब्धता 
  • थानों के जरूरी कार्यों के लिए वार्षिक बजट 4 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ रुपये
  • प्रदेश के सभी पुलिस मॉडर्न स्कूलों को बेहतर बनाना 
  • देहरादून में पुलिसकर्मियों के लिए ट्रांजिट हॉस्टल
  • देहरादून स्थित पुलिस अस्पताल के उच्चीकरण
  • साहस और अनुशासन का प्रतीक है खाकी

खाकी वर्दी साहस अनुशासन और राष्ट्रसेवा की पहचान

मुख्यमंत्री ने कहा कि खाकी वर्दी साहस अनुशासन और राष्ट्रसेवा की पहचान है. त्योहारों के मौके पर भी पुलिसकर्मी अपने परिवारों से दूर रहकर आम जनता की सुरक्षा में जुटे रहते हैं और उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों और बार-बार आने वाली आपदाओं के बीच पुलिस की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है.

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यात्राओं में पुलिस की भूमिका सराही

मुख्यमंत्री ने इस वर्ष करीब 5 करोड़ कांवड़ यात्रियों और अब तक चारधाम यात्रा के 60 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की सुरक्षित व सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड पुलिस की सराहना भी की. उन्होंने बताया कि उत्कृष्ट सेवाओं के लिए इस वर्ष 319 पुलिसकर्मियों को विभिन्न पदकों और सम्मान चिह्नों से नवाजा गया है. वहीं उत्तराखंड पुलिस का प्रतिष्ठित (प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर्स) के लिए नामित होना प्रदेश के लिए गर्व की बात है.

उत्तराखंड में 206 पुलिस कर्तव्य निभाते हुए हो चुके शहीद

पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने बताया कि राज्य गठन के बाद से अब तक उत्तराखंड पुलिस के 206 कार्मिक कर्तव्य निभाते हुए शहीद हो चुके हैं. इस वर्ष पुलिस शहीद कोष से आश्रित परिवारों को लगभग 50 लाख रुपये की मदद दी गई, जबकि पुलिस सैलरी पैकेज के तहत अब तक करीब 31 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि दी जा चुकी है. इस वर्ष जीवन रक्षक निधि से 25 कार्मिकों को 1 करोड़ 16 लाख रुपये की सहायता मिली जबकि 446 मेधावी बच्चों को 34 लाख रुपये की छात्रवृत्ति दी गई।

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 21 Oct 2026 05:07 PM (IST)
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UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI
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