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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडक्या है श्रद्धा दुबे का शिवपाल से कनेक्शन? कैसे राजनेताओं के बीच बनाई मजबूत पकड़

क्या है श्रद्धा दुबे का शिवपाल से कनेक्शन? कैसे राजनेताओं के बीच बनाई मजबूत पकड़

रायबरेली की रहने वाली श्रद्धा शुरुवाती दिनों में एक रिश्तेदार के घर रहने लगी थी. 2010 में उसकी शादी हुई थी. लेकिन पति से विवाद के बाद वह अलग रहने लगी थी. इसी दौरान वह सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गई.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 21 Oct 2026 05:22 PM (IST)
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लखनऊ में शिवा शर्मा की मौत के मामले में गिरफ्तार मॉडल श्रद्धा दुबे की जिंदगी सिर्फ ग्लैमर तक नहीं सीमित है. उसकी पहुंच शासन के बड़े अफसरों के साथ ही राजनैतिक पार्टियों के नेताओं के साथ भी थे. इसकी कई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. जिसमें वो कई बड़े बताओ को गुलदस्ता दे रही है. वही, दूसरी तरफ श्रद्धा अपनी बहन रश्मि और ड्राइवर के साथ 11 दिनों तक कहा थी इसकी पूछताछ भी की जाएगी.

श्रद्धा 2016 में शिवपाल यादव के संपर्क में आई थी, तब वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से जुड़ गई थी.उस समय शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच राजनीतिक खींचतान चल रही थी. बाद में श्रद्धा ने पार्टी से दूरी बना ली और फैशन व मॉडलिंग की दुनिया में अपनी पहचान बनाने लगी.

परिवार के सदस्यों से थी अनबन 

रायबरेली की रहने वाली श्रद्धा शुरुवाती दिनों में एक रिश्तेदार के घर रहने लगी थी. 2010 में उसकी शादी हुई थी. लेकिन पति से विवाद के बाद वह अलग रहने लगी थी. इसी दौरान वह सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गई. इस दौरान अपने एक रिश्तेदार की मदद से कुछ नेताओं के संपर्क में आई. फिर उसकी मुलाकात शिवपाल यादव से हुई. इसके बाद वह उनकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से जुड़ गई.

श्रद्धा ने आदित्य यादव के साथ फोटो की थी पोस्ट

श्रद्धा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने के बाद पार्टी के कामों में सक्रिय रहने लगी. इस दौरान उसकी पहचान शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव से हुई. इसकी फोटो भी श्रद्धा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की थी. उसे दूर से ही श्रद्धा का रहन-सहन हाई-फाई था. सूत्र बताते हैं कि श्रद्धा को बाद में पार्टी से निकाल दिया गया था. 

मॉडलिंग की दुनिया में रखा कम 

श्रद्धा ने राजनीति से दूरी बनाने के बाद फैशन और मॉडलिंग की दुनिया में काम करना शुरू किया. उसके संपर्क में कई बड़े अधिकारी क्रिकेटर अभिनेता आए. धीरे-धीरे उसका दायरा बड़ा होता गया. सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर हो गए. रेस्टोरेंट और ब्यूटी पार्लर के उद्घाटन जैसे कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने लगी. जहां उत्तर प्रदेश के तमाम अधिकारी और नेता भी मौजूद रहते थे. 

लखनऊ विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में बनी थी जज

श्रद्धा को 27 फरवरी 2020 को लखनऊ विश्वविद्यालय की लॉ फैकल्टी में सांस्कृतिक और खेलकूद कार्यक्रम को जज करने के लिए भी बुलाया गया था. इसमें फैशन शो और ‘मिस्टर एंड मिस संस्कृति सुरभि’ प्रतियोगिता के लिए श्रद्धा को जज की जिम्मेदारी दी गई थी.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 21 Oct 2026 05:22 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Shivpal Yadav Shraddha Dubey
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