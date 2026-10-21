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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीरज कुमार अस्पताल से डिस्चार्ज, अनंत सिंह बोले- काम नहीं आएगा टोटका

नीरज कुमार अस्पताल से डिस्चार्ज, अनंत सिंह बोले- काम नहीं आएगा टोटका

अनंत सिंह ने बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर जीत का दावा किया है. जनता को मालिक और भगवान कहते हुए जेडीयू के प्रत्याशी नीरज कुमार पर भी उन्होंने हमला किया है.

Written By : आर्यन आनंद, शशांक कुमार |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 21 Oct 2026 04:35 PM (IST)
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एमएलसी चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार नीरज कुमार बुधवार (21 अक्टूबर, 2026) को अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए. इस बीच अनंत सिंह की प्रतिक्रिया आई है. अनंत सिंह ने नीरज कुमार पर हमला करते हुए कहा कि हम तो कल ही कह दिए थे कि उनका टोटका है. उ टोटका करते हैं तो उ टोटका इस बार काम नहीं करेगा. 

एमएलसी चुनाव को लेकर अनंत सिंह ने मीडिया से कहा, "हम तो कहिए दिए हैं कि जीतेंगे… जनता भगवान है... मालिक है, उनका ही वोट है. दुकान से तो लाना नहीं है. हम जीतेंगे…" 

उधर अस्पताल में भर्ती वशिष्ठ नारायण सिंह को लेकर अनंत सिंह ने कहा कि उन्होंने वीडियो देखा है. वो बीमार हैं. अनंत सिंह ने कहा कि वो बीमारी के बारे में नहीं जान रहे थे. कहा कि वे उनसे मिलने के लिए जाएंगे. 

यह भी पढ़ें- लालू यादव की बात सुन खुश हो जाएगा हर सरकारी कर्मचारी! निशाने पर सरकार

मेदांता में भर्ती थे नीरज कुमार

बता दें कि नीरज कुमार पटना के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे. जेडीयू एमएलसी और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की तबीयत में सुधार के बाद बुधवार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई. उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है. हार्ट में परेशानी के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बीते सोमवार को वे भर्ती हुए थे.

मंगलवार की शाम बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी अस्पताल पहुंचकर उनका हाल जाना था. वे एमएलसी चुनाव में पटना स्नातक सीट से हैं जेडीयू के प्रत्याशी हैं. आज (21 अक्टूबर, 2026) चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा. परसों यानी 23 अक्टूबर को सभी आठ सीटों पर वोटिंग होनी है. 

विधायक अनंत सिंह से तकरार को लेकर नीरज कुमार लगातार चर्चा में हैं. जानकारी हो कि पटना स्नातक सीट पर अनंत सिंह जन सुराज के प्रत्याशी अनुज सिंह का समर्थन कर रहे हैं. देखना होगा कि इस सीट पर किसकी जीत होती है.

यह भी पढ़ें- बिहार MLC चुनाव: किस सीट से कौन लड़ रहा? पार्टी और उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट

About the author आर्यन आनंद

आर्यन आनंद ने 2015 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में दिल्ली में एक पॉलिटिकल campaining टीम के साथ डिजिटल जर्नलिज्म से कैरियर की शुरुआत की. 2018 में पटना लौटकर बिहार के प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल फर्स्ट बिहार में हुआ रिपोर्टर काम किया. फर्स्ट बिहार में 5 साल काम करने के बाद एबीपी से साल 2024 में जुड़ा.
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Published at : 21 Oct 2026 04:32 PM (IST)
Tags :
Neeraj Kumar Bihar MLC Election BIHAR NEWS MLC Election 2026
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