UP MLC Election 2026 में BJP ने किया 6 कैंडिडेट्स का ऐलान, देखें लिस्ट

उत्तर प्रदेश विधानमंडल के विधान परिषद् चुनाव को लेकर क़वायद तेज हो गई हैं. समाजवादी पार्टी के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने भी एमएलसी चुनाव के लिए 11 सीटों में से 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है. बीजेपी ने वाराणसी, झांसी, मेरठ, आगरा और गोरखपुर क्षेत्र समेत कुल 6 एमएलसी कैंडिडेट उतारे हैं.

बीजेपी ने विधानसभा परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दी है. इनमें वाराणसी स्नातक से केदार नाथ सिंह को भाजपा ने अपने प्रत्याशी बनाया है. वहीं मेरठ स्नातक से दिनेश गोयल को, इलाहाबाद-झांसी स्नातक से अशोक कुमार राठौर, वाराणसी शिक्षक से डॉ. प्रमोद मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है.

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बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की सूची

इनके अलावा आगरा शिक्षक से इंजीनियर हरि किशोर तिवारी और गोरखपुर से फैजाबाद शिक्षक से ध्रुव त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया है. जबकि बाकी बची पांच सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर मंथन किया जा रहा है. जल्द ही बीजेपी इन सीटों पर भी अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर सकती है. एमएलसी चुनाव के लिए सपा और बीजेपी में आमने-सामने की टक्कर है.

दूसरी तरफ़ समाजवादी पार्टी ने एमएलसी चुनाव के लिए अपने सभी 11 उम्मीगवारों की घोषणा कर दी है. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए अपने सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया. इसके साथ ही उन्होंने अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन की भी मांग की है.

एमएलसी चुनाव के लिए 23 अक्टूबर को वोटिंग

बता दें कि यूपी में विधान परिषद चुनाव के लिए आज 29 सितंबर से अधिसूचना जारी हो चुकी है. जिसके बाद बीजेपी और सपा दोनों की ओर से तैयारियां शुरू हो गई हैं. उम्मीदवारों के नामांकन दाख़िल करने की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर है. उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जाँच की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर है. 9 अक्टूबर तक प्रत्याशी नामांकन वापस ले सकेंगे, 23 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 27 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी.

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