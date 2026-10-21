राहुल गांधी के विदेश दौरे के सवाल पर शशि थरूर बोले, 'मैं ट्रैवल एजेंट नहीं हूं'

कांग्रेस सासंद शशि थरूर ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्रा को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रतिक्रिया दी है. उनसे पूछा गया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, नई दिल्ली में CEC ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची को लेकर हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच विदेश क्यों गए हैं? इस पर थरूर ने कहा, 'मैं ट्रैवल एजेंट नहीं हूं. मुझसे यह सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है. मैं दिल्ली छोड़कर यहां क्यों आया? हर व्यक्ति की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता.'

शशि थरूर ने एसआईआर के मुद्द को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा. उन्होंने कहा, किसी को भी किसी व्यक्ति से उसका मतदान का अधिकार छीनने का हक नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने एसआईआर की आड़ में यही किया है.' उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची से 90 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटा दिए गए और इनमें से केवल करीब 82,000 लोगों की अपीलों पर सुनवाई हुई.

राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर बीजेपी हमलावर

शशि थरूर का यह बयान ऐसे समय में आया है जब बीजेपी ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर उनपर निशाना साधा है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों के दौरान झूठ बोल-बोलकर थक जाने के बाद राहुल गांधी छुट्टियां मनाने चले गए हैं. बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया, 'राहुल जी बहुत थके हुए थे. उन्होंने बहुत मेहनत की. कभी वे पुलिस स्टेशन गए, कभी ऑल इंडिया रेडियो के अंदर बैठे, कभी अपनी तस्वीरें खिंचवाने के लिए सड़क पर लेट गए, कभी पुलिसकर्मियों को धक्का दिया और कभी किसी पत्रकार को जमीन पर गिरा दिया.'

कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'कौन कहां और कब यात्रा करता है, इसमें मुद्दा क्या है? क्या दूसरे लोग विदेश दौरा नहीं करते? राहुल गांधी एक व्यक्ति हैं और विपक्ष के नेता हैं. उनके अपने कर्तव्य हैं. वे येल विश्वविद्यालय में छात्रों से बातचीत करते हैं, लंदन में छात्रों से मिलते हैं और वहां के बुद्धिजीवियों से संवाद करते हैं. वे प्रेस को इंटरव्यू भी देते हैं, जो प्रधानमंत्री नहीं करते हैं.'