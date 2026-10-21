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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'...तो फिर जाएंगे हाई कोर्ट', सौरव दास-आशुतोष रांका को झटका लगने के बाद करीबी का बयान

'...तो फिर जाएंगे हाई कोर्ट', सौरव दास-आशुतोष रांका को झटका लगने के बाद करीबी का बयान

CJP नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद एनसीपी (SP) प्रवक्ता अनीश गावंडे ने कहा कि सरकार के पास उनको और ज्यादा दिनों तक जेल में रखने की कोई वजह नहीं है.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 21 Oct 2026 05:08 PM (IST)
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दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार के बाद सीजेपी के सौरव दास और आशुतोष रांका के याचिका वापस लेने पर एनसीपी (SP) प्रवक्ता अनीश गावंडे ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, सभी को हाई कोर्ट के आदेश को पढ़ना चाहिए. कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि मजिस्ट्रेट ने अब तक कोई आदेश पारित नहीं क्या है.

गावंडे ने आगे कहा कि दोनों को तिहाड़ जेल में रखे सात दिन हो चुके हैं, सरकार के पास उनको और ज्यादा दिनों तक जेल में रखने की कोई वजह नहीं है. उन्होंने सवाल करते हुए पूछा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने केवल तिरंगा लहराया था, अगर उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन भी किया है, तो क्या उनको सात दिन के लिए तिहाड़ भेजना सही है? अगर आज का फैसला हमारे खिलाफ जाता है तो हम हाई कोर्ट का रुख करेंगे.'

हाई कोर्ट ने लगाई थी फटकार

सौरव दास और रांका ने स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) के उनकी हिरासत की अवधि बढ़ाने के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार (21 अक्टूबर) को सीजेपी नेताओं की न्यायिक हिरासत में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और उनसे विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) के सामने निर्धारित सुनवाई का फैसला आने का इंतजार करने और अगर उनकी शिकायत का समाधान नहीं होने पर अपीलीय कोर्ट में जाने को कहा है.

जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद ने सीजेपी नेताओं को अपनी याचिका वापस लेने के लिए कहा और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका 'शांति' बांड के उल्लंघन के बार-बार होने वाले मामले के लिए उचित उपाय नहीं है.

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13 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया

रांका और दास को 13 अक्टूबर को तब हिरासत में लिया गया था, जब उन्होंने जंतर-मंतर को विरोध स्थल के तौर पर रद्द किए जाने के बाद भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारे लगाए थे. SEM ने पहले उन्हें 14 अक्टूबर को पांच दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा था. एसईएम के समक्ष सुनवाई आज बाद में निर्धारित है.

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About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 21 Oct 2026 04:59 PM (IST)
Tags :
CJP DelhI High Court Ashutosh Ranka Saurav Das
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