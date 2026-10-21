'...तो फिर जाएंगे हाई कोर्ट', सौरव दास-आशुतोष रांका को झटका लगने के बाद करीबी का बयान

दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार के बाद सीजेपी के सौरव दास और आशुतोष रांका के याचिका वापस लेने पर एनसीपी (SP) प्रवक्ता अनीश गावंडे ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, सभी को हाई कोर्ट के आदेश को पढ़ना चाहिए. कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि मजिस्ट्रेट ने अब तक कोई आदेश पारित नहीं क्या है.

गावंडे ने आगे कहा कि दोनों को तिहाड़ जेल में रखे सात दिन हो चुके हैं, सरकार के पास उनको और ज्यादा दिनों तक जेल में रखने की कोई वजह नहीं है. उन्होंने सवाल करते हुए पूछा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने केवल तिरंगा लहराया था, अगर उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन भी किया है, तो क्या उनको सात दिन के लिए तिहाड़ भेजना सही है? अगर आज का फैसला हमारे खिलाफ जाता है तो हम हाई कोर्ट का रुख करेंगे.'

Delhi: NCP (SP) spokesperson Aneesh Gawande, reacting to Saurav Das and Ashutosh Ranka withdrawing their petition after the Delhi High Court's reprimand, says, "Everyone should read the High Court's order. The High Court has said it cannot intervene in the matter because the Special Executive Magistrate has not yet passed an order. It has been seven days since both of them were lodged in Tihar Jail. The government has no reason to keep them in Tihar for more days. What did they do? They waved the Tricolour. Even if they violated the bond conditions, is it right to send someone to Tihar for seven days? If today's order also goes against us, we will return to the High Court tomorrow." — IANS (@ians_india) October 21, 2026

हाई कोर्ट ने लगाई थी फटकार

सौरव दास और रांका ने स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) के उनकी हिरासत की अवधि बढ़ाने के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार (21 अक्टूबर) को सीजेपी नेताओं की न्यायिक हिरासत में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और उनसे विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) के सामने निर्धारित सुनवाई का फैसला आने का इंतजार करने और अगर उनकी शिकायत का समाधान नहीं होने पर अपीलीय कोर्ट में जाने को कहा है.

जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद ने सीजेपी नेताओं को अपनी याचिका वापस लेने के लिए कहा और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका 'शांति' बांड के उल्लंघन के बार-बार होने वाले मामले के लिए उचित उपाय नहीं है.

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13 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया

रांका और दास को 13 अक्टूबर को तब हिरासत में लिया गया था, जब उन्होंने जंतर-मंतर को विरोध स्थल के तौर पर रद्द किए जाने के बाद भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारे लगाए थे. SEM ने पहले उन्हें 14 अक्टूबर को पांच दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा था. एसईएम के समक्ष सुनवाई आज बाद में निर्धारित है.

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