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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउन्नाव: हाइवे पर बक्से के अंदर मिला शव, पुलिस ने 12 घंटे में किया मर्डर का खुलासा

उन्नाव: हाइवे पर बक्से के अंदर मिला शव, पुलिस ने 12 घंटे में किया मर्डर का खुलासा

उन्नाव में पुलिस द्वारा बक्से में मिली लाश का 12 घंटे में खुलासा कर दिया गया है. इस मामले में मृतक की पत्नी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

Written By : आशीष गौड़, उन्नाव |  Updated at : 21 Oct 2026 05:27 PM (IST)
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उन्नाव में हाईवे किनारे बक्से में मिले शव के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने 12 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी नेहा रावत सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को पुलिस संरक्षण में लिया गया है. हत्या में इस्तेमाल बट्टा, लोहे का बक्सा और लोडर भी बरामद कर लिया गया है.

सीओ सिटी विनी सिंह के मुताबिक करीब 10:00 बजे सदर कोतवाली पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि अचलगंज से उन्नाव जाने वाले हाईवे के पास हेल्थ मेडिकल सेंटर के अपोजिट वाली लेन में एक संदिग्ध बक्सा रखा हुआ है.

सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और जब बक्से में देखा गया तो लगभग 25 वर्षीय युवक का शव उस पर था. तत्काल उस शव को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया. शिनाख्त हेतु मोर्चरी में उसे रखवाया गया. जांच सहित अग्र विधिक कारवाई की जा रही है.

एसएसपी के निर्देश पर गठित की गईं थीं 5 टीमें

एसएसपी के निर्देश पर कोतवाली, स्वाट और सर्विलांस की 5 टीमें गठित की गईं. पुलिस ने आसपास के CCTV और NPR कैमरे खंगाले तो एक छोटा हाथी लोडर नंबर UP 35 AT 1938 गदनखेड़ा की तरफ से बक्सा लाते हुए और फिर खाली वापस जाते हुए दिखा. नंबर के आधार पर वाहन स्वामी राजेश गुप्ता तक पुलिस पहुंची, जिसने बताया कि कंचन नगर गंगाघाट की रहने वाली नेहा रावत ने 1200 रुपये में कमरा शिफ्ट करने के लिए लोडर बुक किया था. 

पुलिस ने नेहा रावत को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूरा मामला खुल गया. नेहा ने बताया उसकी शादी 23 साल पहले हुई थी, 4 बेटियां हैं. 7-8 साल पहले वो सोनू के संपर्क में आई, दोनों ने शादी कर ली, एक 5 साल का बेटा भी है. सोनू नशे का आदी हो गया था, अक्सर मारपीट करता था. 

इसी से परेशान होकर 19/20 की रात नेहा ने पड़ोसी जितेंद्र उर्फ राहुल के साथ मिलकर सोनू की बट्टे से मारकर और मुंह-नाक दबाकर हत्या कर दी हत्या के बाद शव को चादर-कंबल में लपेटकर बक्से में बंद किया. तौहीद और एक बाल अपचारी की मदद से लोडर से ले जाकर हाईवे किनारे फेंक दिया. 

उन्नाव एसएसपी जय प्रकाश सिंह ने क्या बताया?

उन्नाव एसएसपी जय प्रकाश सिंह ने बताया कि कोतवाली के हाईवे पर एक बॉडी मिली थी बक्से के तहत पुलिस ने पूरी घटना का अनावरण किया है. सूचना मिली थी कि नाव से अचलगंज वाले जो हाईवे है इसके किनारे एक बॉक्स पड़ा हुआ है और जो संदिग्ध अवस्था में है. इस सूचना पर तत्काल चौकी इंचार्ज और थाने की पुलिस गई तो उसमें एक डेड बॉडी मिली जो लगभग 28 साल के एक व्यक्ति थी.

उन्होंने बताया कि इसके बाद घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद इसमें आगे डेवलप किया गया और पांच टीमें लगाई गई तो निकल कर के आया कि एक लोडर से बॉक्स को लाकर के वहां डाला गया था. वो स्थान काफी सुनसान है. सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उस लोडर की पहचान की गई. लोडर की पहचान के बाद उसके ड्राइवर के और उसके मालिक के माध्यम से पहचान किया गया. 

एसएसपी ने बताया कि 1200 किराए पर एक महिला ने लोडर हायर किया था. इसमें घटना जो कारित करने वाली महिला और उसका एक साथी गिरफ्तार हुआ है. इसके साथ ही डेड बॉडी को छिपाने के लिए और बॉक्स में रखने के लिए दो लेबर लिए गए. जिसमें एक नाबालिग है वो भी हम लोगों के पास आया है. इसको नियमानुसार कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसको जहां सुधार के लिए भेजना होगा या जहां भेजा जाता है वहां जाएगा. 

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About the author आशीष गौड़, उन्नाव

आशीष गौड़ पिछले 15 वर्षों से एबीपी न्यूज़ के लिए उत्तर प्रदेश के उन्नाव से रिपोर्टिंग कर रहे हैं. उन्नाव जिले की क्राइम और राजनीति के साथ-साथ जिले की अन्य खबरों पर पैनी नजर रखते हैं. 
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Published at : 21 Oct 2026 05:26 PM (IST)
Tags :
Unnao News UP NEWS UP Police
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