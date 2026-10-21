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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडVideo: टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद बढ़ी सलमान खान की सुरक्षा, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर कड़ा पहरा

Video: टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद बढ़ी सलमान खान की सुरक्षा, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर कड़ा पहरा

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना के बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 21 Oct 2026 03:11 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर मुंबई के जुहू इलाके में हुई फायरिंग के बाद सुपरस्टार सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. भाईजान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. उनके घर के बाहर की सुरक्षा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें कड़ी चौकसी देखी जा सकती है.

टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग की घटना के बाद मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है. इसके बाद उनकी सुरक्षा को लेकर और सतर्कता बरती जा रही है. सलमान की सुरक्षा में मुंबई पुलिस के जवानों के साथ कमांडो भी तैनात हैं. इसके अलावा, उनकी सुरक्षा में आधुनिक हथियारों से लैस गार्ड भी शामिल हैं. इन गार्ड्स के पास MP5 SD6 सबमशीन गन है.

 
 
 
 
 
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कड़ी सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट पर दिखे सलमान खान

सलमान खान को हाल ही में एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर देखा गया. इस दौरान वो कड़ी सुरक्षा के बीच नजर आए. उनके बॉडीगार्ड शेरा भी उनके साथ मौजूद थे. सलमान ने वहां मौजूद पैपराजी से बातचीत नहीं की और गाड़ी से उतरने के बाद सीधे एयरपोर्ट के अंदर चले गए.

टाइगर श्रॉफ पर हुआ जानलेवा हमला

18 अक्टूबर को टाइगर श्रॉफ मुंबई के जुहू स्थित पुष्पा पार्क के पास फुटबॉल खेलकर अपनी कार से घर लौट रहे थे. उस समय उनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और टाइगर आगे वाली सीट पर बैठे थे. इसी दौरान बाइक सवार तीन युवकों में से दो ने उनकी कार पर फायरिंग की. एक हमलावर ने सात राउंड गोलियां चलाईं, जबकि दूसरे की बंदूक जाम हो गई.

इस घटना में टाइगर को गोली नहीं लगी और वो सुरक्षित रहे. घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और राजस्थान के कोटा से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया.

सलमान खान थे टारगेट

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने दावा किया कि उनका निशाना टाइगर श्रॉफ नहीं, बल्कि सलमान खान थे. उन्होंने सलमान खान के घर की रेकी करने की बात भी कही. वहीं, इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों ने लेने का दावा किया है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं का पता लगाने में जुटी है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 21 Oct 2026 03:11 PM (IST)
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