बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर मुंबई के जुहू इलाके में हुई फायरिंग के बाद सुपरस्टार सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. भाईजान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. उनके घर के बाहर की सुरक्षा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें कड़ी चौकसी देखी जा सकती है.

टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग की घटना के बाद मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है. इसके बाद उनकी सुरक्षा को लेकर और सतर्कता बरती जा रही है. सलमान की सुरक्षा में मुंबई पुलिस के जवानों के साथ कमांडो भी तैनात हैं. इसके अलावा, उनकी सुरक्षा में आधुनिक हथियारों से लैस गार्ड भी शामिल हैं. इन गार्ड्स के पास MP5 SD6 सबमशीन गन है.

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कड़ी सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट पर दिखे सलमान खान

सलमान खान को हाल ही में एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर देखा गया. इस दौरान वो कड़ी सुरक्षा के बीच नजर आए. उनके बॉडीगार्ड शेरा भी उनके साथ मौजूद थे. सलमान ने वहां मौजूद पैपराजी से बातचीत नहीं की और गाड़ी से उतरने के बाद सीधे एयरपोर्ट के अंदर चले गए.

VIDEO | Mumbai: Security beefed up outside Galaxy Apartment, actor Salman Khan's house, after attack on Tiger Shroff. #TigerShroffAttack #SalmanKhan #MumbaiNews (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/FukCn4pd5w — Press Trust of India (@PTI_News) October 21, 2026

टाइगर श्रॉफ पर हुआ जानलेवा हमला

18 अक्टूबर को टाइगर श्रॉफ मुंबई के जुहू स्थित पुष्पा पार्क के पास फुटबॉल खेलकर अपनी कार से घर लौट रहे थे. उस समय उनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और टाइगर आगे वाली सीट पर बैठे थे. इसी दौरान बाइक सवार तीन युवकों में से दो ने उनकी कार पर फायरिंग की. एक हमलावर ने सात राउंड गोलियां चलाईं, जबकि दूसरे की बंदूक जाम हो गई.

इस घटना में टाइगर को गोली नहीं लगी और वो सुरक्षित रहे. घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और राजस्थान के कोटा से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया.

सलमान खान थे टारगेट

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने दावा किया कि उनका निशाना टाइगर श्रॉफ नहीं, बल्कि सलमान खान थे. उन्होंने सलमान खान के घर की रेकी करने की बात भी कही. वहीं, इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों ने लेने का दावा किया है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं का पता लगाने में जुटी है.