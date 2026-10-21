Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow To Clean Granite Countertops: किचन का ग्रेनाइट स्लैब कैसे चमकाएं? नोट करें 2 मिनट का हैक

How To Clean Granite Countertops: किचन का ग्रेनाइट स्लैब कैसे चमकाएं? नोट करें 2 मिनट का हैक

Granite Shine: ग्रेनाइट को साफ करने के लिए बाजार में मिलने वाला कोई भी क्लीनर इस्तेमाल करना सही नहीं है. कुछ तेज केमिकल इसकी सतह पर लगी सील को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 21 Oct 2026 12:52 PM (IST)
Preferred Sources

Easy Hacks To Remove Oil Stains From Granite: किचन में ग्रेनाइट का स्लैब देखने में जितना खूबसूरत लगता है, उसकी सफाई में उतनी ही सावधानी बरतने की जरूरत होती है. रोज खाना बनाने के दौरान तेल, मसाले, चाय-कॉफी, सब्जियों का रस और दूसरी चीजें स्लैब पर गिरती रहती हैं. अगर इन्हें समय पर साफ न किया जाए, तो धीरे-धीरे पुराने दाग दिखाई देने लगते हैं और ग्रेनाइट की चमक भी फीकी पड़ सकती है.

ग्रेनाइट को साफ करने के लिए बाजार में मिलने वाला कोई भी क्लीनर इस्तेमाल करना सही नहीं है. कुछ तेज केमिकल इसकी सतह पर लगी सील को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इससे ग्रेनाइट आगे चलकर दाग और नमी को आसानी से सोख सकता है. इसलिए इसकी सफाई के लिए हल्के और सही क्लीनिंग तरीके अपनाना जरूरी है.

ग्रेनाइट साफ करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

ग्रेनाइट स्लैब पर खाना रखा जाता है, इसलिए इसकी नियमित सफाई जरूरी है. लेकिन सफाई के नाम पर तेज केमिकल या खुरदरे स्क्रबर का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. ब्लीच, अमोनिया, विंडो क्लीनर और दूसरे तेज या घर्षण वाले क्लीनर ग्रेनाइट की सतह को नुकसान पहुंचा सकते हैं. सफाई के लिए हल्का डिश सोप और पानी इस्तेमाल किया जा सकता है. ग्रेनाइट के लिए बनाए गए pH-neutral क्लीनर भी एक विकल्प हैं. किसी भी नए क्लीनिंग प्रोडक्ट को पूरे स्लैब पर लगाने से पहले छोटे और कम दिखाई देने वाले हिस्से पर टेस्ट करना बेहतर रहेगा.


How To Clean Granite Countertops: किचन का ग्रेनाइट स्लैब कैसे चमकाएं? नोट करें 2 मिनट का हैक

गुनगुने पानी और हल्के डिश सोप से करें सफाई

ग्रेनाइट स्लैब की रोजाना या सामान्य सफाई के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती. एक बाल्टी में गुनगुना पानी लें और उसमें थोड़ा सा माइल्ड डिश सोप मिलाएं. अब एक मुलायम माइक्रोफाइबर कपड़ा या सॉफ्ट स्पंज इस घोल में डालें और अच्छी तरह निचोड़ लें. कपड़ा बहुत ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए. इसके बाद पूरे स्लैब को हल्के हाथ से साफ करें. जहां तेल या दाग जमा हैं, वहां कपड़े को गोल-गोल घुमाकर धीरे से साफ किया जा सकता है. सफाई के बाद एक दूसरे साफ कपड़े को सादे पानी में भिगोकर निचोड़ें और स्लैब को दोबारा पोंछें. इससे साबुन की परत सतह पर नहीं रह जाएगी. आखिर में सूखे और साफ कपड़े से स्लैब को पोंछ दें. इससे पानी के निशान पड़ने से भी बचाया जा सकता है.


How To Clean Granite Countertops: किचन का ग्रेनाइट स्लैब कैसे चमकाएं? नोट करें 2 मिनट का हैक

पुराने दाग कैसे हटाएं?

अगर ग्रेनाइट पर कोई पुराना या जिद्दी दाग है, तो उसे हटाने के लिए जोर से रगड़ने की जरूरत नहीं है. पहले हल्के क्लीनिंग सॉल्यूशन को दाग वाली जगह पर लगाकर कुछ मिनट के लिए छोड़ सकते हैं. इसके बाद मुलायम कपड़े या स्पंज से धीरे-धीरे साफ करें. बहुत जिद्दी दाग के लिए गर्म पानी और कॉर्नस्टार्च की मदद से गाढ़ा पेस्ट बनाया जा सकता है. इसे दाग वाली जगह पर लगाकर कुछ घंटों के लिए छोड़ दें. इसके बाद गीले और मुलायम कपड़े से पेस्ट को साफ करें और जगह को सूखे कपड़े से पोंछ दें. हालांकि किसी भी घरेलू उपाय को पूरे स्लैब पर इस्तेमाल करने से पहले छोटे हिस्से पर टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए.

सिरका लगाने की गलती न करें

ग्रेनाइट की सफाई करते समय सिरके का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. सिरका अम्लीय होता है और लगातार इस्तेमाल करने से ग्रेनाइट की सतह की चमक प्रभावित हो सकती है. इसी तरह नींबू या दूसरे तेज अम्लीय क्लीनर भी ग्रेनाइट के लिए सही विकल्प नहीं माने जाते.

ग्रेनाइट को चमकदार रखने के लिए रोज क्या करें?

ग्रेनाइट स्लैब को चमकदार बनाए रखने का सबसे आसान तरीका है कि उस पर गंदगी और पानी को लंबे समय तक जमा न होने दें. रोजाना एक सूखे और मुलायम माइक्रोफाइबर कपड़े से स्लैब पर मौजूद धूल, खाने के छोटे टुकड़े और दूसरी गंदगी साफ कर दें. अगर तेल, चाय, कॉफी या किसी मसालेदार चीज का दाग गिर जाए, तो उसे बाद के लिए छोड़ने के बजाय जल्द से जल्द साफ करें. दाग जितनी देर सतह पर रहेगा, उसे हटाना उतना ही मुश्किल हो सकता है. सप्ताह में एक बार अच्छी तरह सफाई की जा सकती है. बाकी दिनों में जरूरत के हिसाब से हल्की सफाई काफी हो सकती है.

इसे भी पढ़ें- Needle Threading Trick: सुई के छेद में नहीं जा रहा धागा? काम आएंगे ये 4 आसान हैक्स

ग्रेनाइट की चमक बचाने के लिए क्या न करें?

सफाई करते समय स्टील स्क्रबर या बहुत खुरदरे स्पंज का इस्तेमाल न करें. इससे सतह पर खरोंच पड़ सकती है. ब्लीच, अमोनिया, सिरका और तेज केमिकल वाले क्लीनर से भी बचना चाहिए. साथ ही स्लैब पर पानी या किसी क्लीनिंग सॉल्यूशन को लंबे समय तक जमा न रहने दें. ग्रेनाइट स्लैब की अच्छी देखभाल के लिए महंगे प्रोडक्ट से ज्यादा जरूरी सही तरीका अपनाना है. हल्के साबुन, गुनगुने पानी और मुलायम कपड़े से नियमित सफाई करने पर रोज की गंदगी आसानी से हटाई जा सकती है. वहीं पुराने दागों पर धैर्य के साथ काम करने से स्लैब की सतह को नुकसान पहुंचाए बिना सफाई की जा सकती है.

इसे भी पढ़ें - Silver Cleaning Tips: काले पड़ गए चांदी के बर्तन? घर पर ही ऐसे लौटेगी चमक

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 21 Oct 2026 12:52 PM (IST)
Tags :
Home Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
How To Soften Towels: कड़क तौलिया फिर बनेगा सुपर सॉफ्ट! नोट करें जादुई नुस्खा
कड़क तौलिया फिर बनेगा सुपर सॉफ्ट! नोट करें जादुई नुस्खा
Home Tips
Pickle Storage Tips: सालों-साल नहीं खराब होगा अचार! जार में न करें ये 1 बड़ी भूल
सालों-साल नहीं खराब होगा अचार! जार में न करें ये 1 बड़ी भूल
Home Tips
Wheat Storage Tips: क्या रखे-रखे गेहूं में पड़ जाता है घुन? नोट करें 4 आसान उपाय
क्या रखे-रखे गेहूं में पड़ जाता है घुन? नोट करें 4 आसान उपाय
Home Tips
Diwali Cleaning Tips: दीवाली पर मकड़ी के जाले हटाते वक्त जरूर करें ये काम, दोबारा नहीं होगी परेशानी
दीवाली पर मकड़ी के जाले हटाते वक्त जरूर करें ये काम, दोबारा नहीं होगी परेशानी
Advertisement

वीडियोज

Sansani : साजिश की श्रद्धा....खेल खत्म ! | ABP
Ravana Dahan 2026 : विजयादशमी की धूम..देशभर में जश्न | Vijayadashami | Delhi | Ramlila Maidan
Janhit with Chitra Tripathi: फ्रांस की तरह भारत में भी 'आगजनी' की साजिश थी? | Rahul Gandhi | GenZ
Bharat ki Baat | UP Politics: राम के नाम से 2027 में किसकी 'विजय'? | UP News | Breaking | Akhilesh
Sandeep Chaudhary: यूरोप में विरोध का मंजर...भागवत को काहे का डर? | Delhi | Rahul Gandhi | Protest
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आंध्र के चुनाव में धांधली के आरोपों पर SC का अहम आदेश, 'उम्मीदवारों की सूची पब्लिश न करें'
आंध्र के चुनाव में धांधली के आरोपों पर SC का अहम आदेश, 'उम्मीदवारों की सूची पब्लिश न करें'
दिल्ली NCR
नेहा बोरा की इस याचिका पर होगी तत्काल सुनवाई, दिल्ली HC सहमत
नेहा बोरा की इस याचिका पर होगी तत्काल सुनवाई, दिल्ली HC सहमत
इंडिया
दशहरे के मंच से तीखे सियासी तीर: पीएम मोदी बोले- राष्ट्र के दुश्मन, अखिलेश ने कहा- 'BJP को खत्म...'
दशहरे के मंच से तीखे सियासी तीर: पीएम मोदी बोले- राष्ट्र के दुश्मन, अखिलेश ने कहा- 'BJP को खत्म'
क्रिकेट
इतिहास रचने के करीब भुवनेश्वर कुमार, IND-NZ टी20 सीरीज में बना सकते हैं ये रिकॉर्ड
इतिहास रचने के करीब भुवनेश्वर कुमार, IND-NZ टी20 सीरीज में बना सकते हैं ये रिकॉर्ड
बॉलीवुड
कौन हैं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, जिन्होंने भरे मंच पर दलेर मेहंदी को लताड़ा?
कौन हैं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, जिन्होंने भरे मंच पर दलेर मेहंदी को लताड़ा?
विश्व
जॉर्जिया मेलोनी का एक्शन, इटली के Gen-Z प्रदर्शनकारियों पर चलेगा केस, मां-बाप से होगी वसूली
जॉर्जिया मेलोनी का एक्शन, इटली के Gen-Z प्रदर्शनकारियों पर चलेगा केस, मां-बाप से होगी वसूली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PDA के साथ हिंदुत्व का दांव? 2027 के लिए अखिलेश ने रचा सियासी चक्रव्यूह
PDA के साथ हिंदुत्व का दांव? 2027 के लिए अखिलेश ने रचा सियासी चक्रव्यूह
एग्रीकल्चर
आलू बोने की मशीन कितने रुपये की आती है? जानें 3 प्लांटर की खासियत
आलू बोने की मशीन कितने रुपये की आती है? जानें 3 प्लांटर की खासियत
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget