Easy Hacks To Remove Oil Stains From Granite: किचन में ग्रेनाइट का स्लैब देखने में जितना खूबसूरत लगता है, उसकी सफाई में उतनी ही सावधानी बरतने की जरूरत होती है. रोज खाना बनाने के दौरान तेल, मसाले, चाय-कॉफी, सब्जियों का रस और दूसरी चीजें स्लैब पर गिरती रहती हैं. अगर इन्हें समय पर साफ न किया जाए, तो धीरे-धीरे पुराने दाग दिखाई देने लगते हैं और ग्रेनाइट की चमक भी फीकी पड़ सकती है.

ग्रेनाइट को साफ करने के लिए बाजार में मिलने वाला कोई भी क्लीनर इस्तेमाल करना सही नहीं है. कुछ तेज केमिकल इसकी सतह पर लगी सील को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इससे ग्रेनाइट आगे चलकर दाग और नमी को आसानी से सोख सकता है. इसलिए इसकी सफाई के लिए हल्के और सही क्लीनिंग तरीके अपनाना जरूरी है.

ग्रेनाइट साफ करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

ग्रेनाइट स्लैब पर खाना रखा जाता है, इसलिए इसकी नियमित सफाई जरूरी है. लेकिन सफाई के नाम पर तेज केमिकल या खुरदरे स्क्रबर का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. ब्लीच, अमोनिया, विंडो क्लीनर और दूसरे तेज या घर्षण वाले क्लीनर ग्रेनाइट की सतह को नुकसान पहुंचा सकते हैं. सफाई के लिए हल्का डिश सोप और पानी इस्तेमाल किया जा सकता है. ग्रेनाइट के लिए बनाए गए pH-neutral क्लीनर भी एक विकल्प हैं. किसी भी नए क्लीनिंग प्रोडक्ट को पूरे स्लैब पर लगाने से पहले छोटे और कम दिखाई देने वाले हिस्से पर टेस्ट करना बेहतर रहेगा.





गुनगुने पानी और हल्के डिश सोप से करें सफाई

ग्रेनाइट स्लैब की रोजाना या सामान्य सफाई के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती. एक बाल्टी में गुनगुना पानी लें और उसमें थोड़ा सा माइल्ड डिश सोप मिलाएं. अब एक मुलायम माइक्रोफाइबर कपड़ा या सॉफ्ट स्पंज इस घोल में डालें और अच्छी तरह निचोड़ लें. कपड़ा बहुत ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए. इसके बाद पूरे स्लैब को हल्के हाथ से साफ करें. जहां तेल या दाग जमा हैं, वहां कपड़े को गोल-गोल घुमाकर धीरे से साफ किया जा सकता है. सफाई के बाद एक दूसरे साफ कपड़े को सादे पानी में भिगोकर निचोड़ें और स्लैब को दोबारा पोंछें. इससे साबुन की परत सतह पर नहीं रह जाएगी. आखिर में सूखे और साफ कपड़े से स्लैब को पोंछ दें. इससे पानी के निशान पड़ने से भी बचाया जा सकता है.





पुराने दाग कैसे हटाएं?

अगर ग्रेनाइट पर कोई पुराना या जिद्दी दाग है, तो उसे हटाने के लिए जोर से रगड़ने की जरूरत नहीं है. पहले हल्के क्लीनिंग सॉल्यूशन को दाग वाली जगह पर लगाकर कुछ मिनट के लिए छोड़ सकते हैं. इसके बाद मुलायम कपड़े या स्पंज से धीरे-धीरे साफ करें. बहुत जिद्दी दाग के लिए गर्म पानी और कॉर्नस्टार्च की मदद से गाढ़ा पेस्ट बनाया जा सकता है. इसे दाग वाली जगह पर लगाकर कुछ घंटों के लिए छोड़ दें. इसके बाद गीले और मुलायम कपड़े से पेस्ट को साफ करें और जगह को सूखे कपड़े से पोंछ दें. हालांकि किसी भी घरेलू उपाय को पूरे स्लैब पर इस्तेमाल करने से पहले छोटे हिस्से पर टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए.

सिरका लगाने की गलती न करें

ग्रेनाइट की सफाई करते समय सिरके का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. सिरका अम्लीय होता है और लगातार इस्तेमाल करने से ग्रेनाइट की सतह की चमक प्रभावित हो सकती है. इसी तरह नींबू या दूसरे तेज अम्लीय क्लीनर भी ग्रेनाइट के लिए सही विकल्प नहीं माने जाते.

ग्रेनाइट को चमकदार रखने के लिए रोज क्या करें?

ग्रेनाइट स्लैब को चमकदार बनाए रखने का सबसे आसान तरीका है कि उस पर गंदगी और पानी को लंबे समय तक जमा न होने दें. रोजाना एक सूखे और मुलायम माइक्रोफाइबर कपड़े से स्लैब पर मौजूद धूल, खाने के छोटे टुकड़े और दूसरी गंदगी साफ कर दें. अगर तेल, चाय, कॉफी या किसी मसालेदार चीज का दाग गिर जाए, तो उसे बाद के लिए छोड़ने के बजाय जल्द से जल्द साफ करें. दाग जितनी देर सतह पर रहेगा, उसे हटाना उतना ही मुश्किल हो सकता है. सप्ताह में एक बार अच्छी तरह सफाई की जा सकती है. बाकी दिनों में जरूरत के हिसाब से हल्की सफाई काफी हो सकती है.

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ग्रेनाइट की चमक बचाने के लिए क्या न करें?

सफाई करते समय स्टील स्क्रबर या बहुत खुरदरे स्पंज का इस्तेमाल न करें. इससे सतह पर खरोंच पड़ सकती है. ब्लीच, अमोनिया, सिरका और तेज केमिकल वाले क्लीनर से भी बचना चाहिए. साथ ही स्लैब पर पानी या किसी क्लीनिंग सॉल्यूशन को लंबे समय तक जमा न रहने दें. ग्रेनाइट स्लैब की अच्छी देखभाल के लिए महंगे प्रोडक्ट से ज्यादा जरूरी सही तरीका अपनाना है. हल्के साबुन, गुनगुने पानी और मुलायम कपड़े से नियमित सफाई करने पर रोज की गंदगी आसानी से हटाई जा सकती है. वहीं पुराने दागों पर धैर्य के साथ काम करने से स्लैब की सतह को नुकसान पहुंचाए बिना सफाई की जा सकती है.

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