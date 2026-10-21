212 बनाकर 4 रनों से जीता न्यूजीलैंड, लास्ट ओवर में 16 रन नहीं बना पाई टीम इंडिया

भारतीय क्रिकेट टीम इस समय न्यूजीलैंड दौरे पर है. टीम इंडिया न्यूजीलैंड में पांच टी20, पांच वनडे और दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी. सबसे पहले श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारतीय टीम कीवी टीम से टी20 सीरीज में भिड़ेगी. भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मैच गुरुवार, 22 अक्टूबर को खेला जाएगा. इससे पहले भारत और न्यूजीलैंड के 2019 में खेले गए उस टी20 मैच की चर्चा जोरों पर है, जिसमें न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को 4 रनों से हराया था.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह मैच 10 फरवरी 2019 को खेला गया था. हेमिल्टन के सेडन पार्क में खेले गए इस मैच में न्यूजीलैंड ने पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 212 रन बनाए थे. जवाब में भारतीय टीम निर्धारित ओवरों में 6 विकेट खोकर 208 रन ही बना सकी. इस तरह कीवी टीम ने 4 रनों से मैच जीता.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मैच की चर्चा इसलिए भी हो रही है, क्योंकि यह न्यूजीलैंड में भारत की आखिरी हार थी. इस मैच के बाद से न्यूजीलैंड की टीम अपने घर पर भारत के खिलाफ कोई भी टी20 मैच नहीं जीती है. जी हां, टी20 इंटरनेशनल में फरवरी, 2019 से भारतीय टीम कोई भी मैच नहीं हारी है.

लगभग सात साल पहले खेले गए इस मैच में भारत को अंतिम ओवर में जीत के लिए 16 रन बनाने थे. क्रीज पर दिनेश कार्तिक और क्रुणाल पांड्या मौजूद थे, जो तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन टिम साउथी ने आखिरी ओवर में दोनों को खामोश रखा और अपनी टीम को चार रनों की करीबी जीत दिलाई. हालांकि, यह भी कहना गलत नहीं होगा कि पांड्या और कार्तिक ही टीम इंडिया को मैच में लाए थे.

213 रनों की चेज में 16वें ओवर में 145 रनों पर भारत के 6 विकेट गिर गए थे. यहां से दिनेश कार्तिक और क्रुणाल पांड्या ने मैच पलटा. दोनों ने कीवी गेंदबाजों की खूब पिटाई की. हालांकि, लास्ट ओवर में भारत जीत नहीं सका. दिनेश कार्तिक 16 गेंद में 33 और क्रुणाल पांड्या 13 गेंद में 26 रनों पर नाबाद लौटे.

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