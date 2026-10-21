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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव से पहले NDA छोड़ देंगे संजय निषाद? BJP को दे डाली बड़ी चेतावनी

यूपी चुनाव से पहले NDA छोड़ देंगे संजय निषाद? BJP को दे डाली बड़ी चेतावनी

बीजेपी के सहयोगी संजय निषाद ने अब अपने ही गठबंधन पर हमला करना शुरू कर दिया है. उन्होंने आरक्षण की मांग को लेकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

Written By : पवन कुमार गौड |  Updated at : 21 Oct 2026 05:07 PM (IST)
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यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद की पार्टी दिल्ली में महासम्मेलन कर रही है. मंत्री संजय निषाद संवैधानिक सुरक्षा अधिकार महासम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने बीजेपी को लेकर ही दो टूक बात कह दी है. इससे सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि क्या संजय निषाद NDA छोड़ देंगे.

संजय निषाद ने इस दौरान कहा, "आज ऐतिहासिक स्थल है. सभी को पार्टी संगठन और सरकार की तरफ से कहूंगा निषाद पार्टी के 2013 से 2026 तक 10 साल बेमिसाल रहे हैं. अब हम सिर नाव नहीं चुनाव वाले हैं. उन्होंने आगे कहा, "बीजेपी भी समझ ले मछुआरों को आरक्षण देना ही पड़ेगा. अगर आरक्षण लागू नहीं किया तो बीजेपी भी धोखा खाएगी, जिसने हमको धोखा दिया उसने धोखा खाया.

अब जय निषादराज वाले भी लागू करवाएंगे- संजय निषाद

संजय निषाद ने यह भी कहा कि हमको आरक्षण चाहिए. हमारे पुरखो ने संविधान लिखवाया. जय भीम वालों ने लागू करवा लिया. अब जय निषादराज वाले भी लागू करवाएंगे. दिल्ली दूर नहीं है. अभी तो आज सिर्फ कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं जनता ने कूच किया तो क्या होगा. 

उन्होंने आगे कहा, "सहयोगी बीजेपी हो या पूर्व सहयोगी सपा हो दोनों ही आज निषाद पार्टी को साथ लेकर चलने की बात कर रही हैं. क्योंकि आज हमारा गांव गांव झंडा लगा है. सपा भी, बसपा भी कांग्रेस भी सब नाम ले रहे हैं. टिकट देने की बात कर रहे है, लेकिन साथ कब जब आरक्षण की बात होगी तब. बिना आरक्षण के किसी से बात नहीं अकेले जाएंगे.

हाथी वालों ने अपना हक ले लिया- संजय निषाद

मंत्री संजय निषाद ने का कहना है कि हाथी वालो ने अपना हक ले लिया, अब हमको भी अपना हक लेना है. आरक्षण मिले तो शांति नहीं तो क्रांति होगी. उन्होंने कहा कि कितने लोग गर्दन काटने, हाथ काटने के लिए तैयार हैं. जो आपकी बेटी को आंख दिखाए उसकी आंख निकालने के लिए कितने लोग तैयार हैं. हम 24 कैरेट के राष्ट्रवादी हैं. हमें राशन नहीं शासन चाहिए."

संजय निषाद ने यह भी कहा, "जब सपा के साथ थे तो गोरखपुर, फूलपुर दोनों जगह बीजेपी को हराया था. उस समय मैंने सपा से कहा था कि जब तक दरवाजा बंद नहीं कर देंगे तब तक नहीं जाऊंगा. अब बीजेपी से कहता हूं आरक्षण पर जवाब दो. जवाब का इंतजार कर रहा हूं." उन्होंने आगे कहा, " योगी जी को आरक्षण लागू करना चाहिए. हमारा नाम ओबीसी से खारिज हो और SC में जोड़ा जाए."

संजय निषाद ने दी यह चेतावनी

संजय निषाद ने चेतावनी देते हुए कहा, "विधानसभा को बंद करना है. विधायकों को घेरना है, सांसदों को घेरना है. अगर बीजेपी आरक्षण के मुद्दे पर रास्ता बंद करती है तो हम लोग स्वतंत्र हैं. बीजेपी की आज केंद्र और यूपी दोनों जगह सरकार है ऐसे में अब उनको फैसला लेना है. आज बीजेपी सत्ता में है आरक्षण नहीं दे रही इसका मतलब वो धोखा दे रही है."

मंत्री संजय निषाद के इन बयानों से लग रहा है कि वह भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं. वहीं आरक्षण की मांग को लेकर सरकार से कह रहे हैं. ऐसे में लग रहा है कि वे एनडीए को छोड़ देंगे. हालांकि इस पर अभी बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

यूपी चुनाव से पहले संजय निषाद की दो टूक, '...तो BJP भी धोखा खाएगी'

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
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Published at : 21 Oct 2026 05:07 PM (IST)
Tags :
संजय निषाद BJP UP NEWS UP Assembly Election Elections 2027
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