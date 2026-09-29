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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडPCS अधिकारी हरीश चंद्र बर्खास्त, 4000 करोड़ के भूखंड घोटाले से जुड़ा है मामला

PCS अधिकारी हरीश चंद्र बर्खास्त, 4000 करोड़ के भूखंड घोटाले से जुड़ा है मामला

बर्खास्त आरोपी पीसीएस अफसर हरीश चंद्र फिलहाल कोलकाता में स्थानिक प्रतिनिधि, खाद्य एवं रसद विभाग के पद पर तैनात थे. इससे पहले नोएडा विकास प्राधिकरण में सचिव पद पर तैनात थे.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 29 Sep 2026 01:59 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के नोएडा विकास प्राधिकरण में तैनात सीनियर पीसीएस अफसर हरीश चंद्र को शासन ने 4000 करोड़ रुपए के भूखंड घोटाले के आरोप में बर्खास्त कर दिया है. बर्खास्तगी का आदेश प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम. देवराज ने जारी किया. आरोप है कि प्राधिकरण में तैनाती के दौरान जमीन के निस्तारण में गंभीर अनियमितता की गई.

बर्खास्त आरोपी पीसीएस अफसर हरीश चंद्र फिलहाल कोलकाता में स्थानिक प्रतिनिधि, खाद्य एवं रसद विभाग के पद पर तैनात थे. इससे पहले नोएडा विकास प्राधिकरण में सचिव पद पर तैनात थे. आरोप है कि सचिव रहते हुए उन्होंने ग्राम शहदरा की अर्जित और कब्जा प्राप्त करीब 3.81 लाख वर्ग मीटर जमीन को नियमों के विपरीत लीज बैंक करवा दिया.

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इसमें नोएडा के सेक्टर-140ए, 141, 142 और 143 की जमीने है. इस मामले की शिकायत हुई. शिकायत के आधार पर 27 सितंबर 2013 को अनुशासनिक कार्रवाई की संस्तुति करते हुए जांच मेरठ मंडलायुक्त को सौंपी गई थी.

हरीश चंद्र पर अपनों को फायदा पहुंचाने का आरोप

मंडल आयोग की जांच रिपोर्ट में सामने आया कि हरिश्चंद्र ने प्राधिकरण सचिव के पद पर रहते हुए उसका दुरुपयोग किया. प्राधिकरण की लीज की करीब 4,00,447 वर्गमीटर जमीन, जिसका बाजार मूल्य करीब 4,000 करोड़ रुपये आंका गया, को अनियमित ढंग से अपने करीबियों को लाभ पहुंचाने का दोषी पाया गया है. लोकसेवा आयोग की सहमति और हाईकोर्ट की तीन सितंबर, 2026 की कार्यवाही में सामने आए तथ्यो के आधार पर सरकार ने बखस्तिगी की कार्रवाई की.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 29 Sep 2026 01:59 PM (IST)
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