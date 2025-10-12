शादी का वादा कर 6 साल तक दुष्कर्म, इनकार करने पर प्रेमिका ने प्राइवेट पार्ट काटा

उत्तर प्रदेश के अम्बेडकरनगर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में नाका संघतिया निवासी युवक पर नाबालिग प्रेमिका ने शादी का वादा कर छ साल से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. हड़कंप तब मच गया जब प्रेमिका ने प्रेमी को मिलने के लिए बुलाया और उसके प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड से हमला कर दिया.

फिलहाल लड़की की शिकायत पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है. इस मामले में आरोपी युवक के पिता ने भी लड़की पर ब्लेड से हमला करने के आरोप लगाए हैं. उनके मुतबिक प्राइवेट पार्ट समेत आठ जगह चोट के निशान हैं.

क्या है पूरा मामला ?

पुलिस के अनुसार पीड़िता का आरोप है कि अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के पूर्वी नाका संघतिया निवासी आरोपी युवक ने पहले लड़की से शादी का वादा किया और इसी बहाने छह वर्षों तक उसके साथ दुष्कर्म किया. लेकिन अब शादी से इनकार कर रहा था. शुक्रवार को आरोपी ने लड़की को मिलने के लिए बुलाया. इस दौरान जब पीड़िता ने शादी के लिए युवक पर दबाव बनाया, तो युवक ने न सिर्फ धमकी दी बल्कि उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया. इसकी शिकायत के आधार पर युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है.

पिता का आरोप बेटे के प्राइवेट पार्ट को काटा

उधर इस मामले में युवक के पिता ने पुलिस में शिकायत की है. जिसमें आरोप लगाया है कि शुक्रवार को दोनों मिले थे. किसी बात पर झगड़ा हुआ और लड़की ने उनके बेटे के प्राइवेट पार्ट और शरीर के कई अन्य हिस्सों पर ब्लेड से हमला कर दिया. जिससे कई जगह गंभीर चोटें आयीं हैं.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

पूरी मामले में सीओ सिटी नितीश तिवारी ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में दुष्कर्म, धमकी और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. फिलहाल मामले की जांच जारी है. जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.