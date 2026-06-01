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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमेरठ में महिला कबड्डी खिलाड़ी की हत्या से हड़कंप, नाले में पड़ा मिला शव, इस विवाद के चलते गई जान

मेरठ में महिला कबड्डी खिलाड़ी की हत्या से हड़कंप, नाले में पड़ा मिला शव, इस विवाद के चलते गई जान

Meerut News In Hindi: पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतका अनुष्का उर्फ रिया और आरोपी श्याम धानक के बीच 3600 रुपये के लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था. जिसे लेकर दोनों में विवाद हुआ था.

By : सुधीर चौहान, मेरठ | Updated at : 01 Jun 2026 10:22 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मेरठ में महिला कबड्डी खिलाड़ी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. महिला खिलाड़ी 16 अप्रैल से लापता चल रही थी, जिसके बाद  उसका शव नाले से बरामद हुआ हुआ, जिसके बाद हड़कंप मच गया है. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए फास्ट फूड कॉर्नर चलाने वाले आरोपी युवक श्याम धानक को गिरफ्तार कर लिया है.

ये घटना मेरठ में थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र की है. पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतका अनुष्का उर्फ रिया और आरोपी श्याम धानक के बीच 3600 रुपये के लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था. बताया गया कि अनुष्का ने आरोपी को कुछ पैसे उधार दिए थे. पैसे वापस मांगने को लेकर दोनों के बीच कई बार कहा-सुनी हुई थी.

महिला कबड्डी खिलाड़ी की हत्या से सनसनी

आरोप है कि इसी विवाद के चलते आरोपी ने अनुष्का का अपहरण कर लिया और बाद में ईंट से हमला कर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी ने शव को बोरे में बंद किया और उसे रोहटा बाईपास स्थित नाले के पास फेंक दिया, ताकि वारदात छिपाई जा सके. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था.

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पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ़्तार

पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और जांच के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने हत्या की वारदात कबूल कर ली, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया. बताया जा रहा है कि मृतका के पिता 16 अप्रैल से अपनी बेटी की तलाश में पुलिस और प्रशासन के चक्कर लगा रहे थे. बेटी की बरामदगी की उम्मीद में वह लगातार अधिकारियों के पास गुहार लगा रहे थे. लेकिन अब उसकी हत्या की खबर ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है.

पुलिस का कहना है कि मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है और आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा, जिसके बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. 

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About the author सुधीर चौहान, मेरठ

सुधीर चौहान वेस्ट यूपी में लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे हैं. 23 साल का अनुभव है. मेरठ की क्राइम, राजनीति और सामाजिक खबरों पर नजर रखते हैं.
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Published at : 01 Jun 2026 10:22 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Meerut News
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