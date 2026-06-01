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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी की इन 32 विधानसभा सीटों पर ओपी राजभर ने ठोका दावा, BJP की बढ़ाई मुश्किल, सपा की राह भी आसान नहीं

यूपी की इन 32 विधानसभा सीटों पर ओपी राजभर ने ठोका दावा, BJP की बढ़ाई मुश्किल, सपा की राह भी आसान नहीं

Om Prakash Rajbhar SBSP: ओम प्रकाश राजभर की सुभासपा ने यूपी में विभिन्न जनपदों की 32 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों के नाम की घोषणा कर दी है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 01 Jun 2026 10:12 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं. इसी क्रम में योगी सरकार में एनडीए की सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने भी चुनाव की रणनीति पर काम तेज कर दिया है. रविवार को ओम प्रकाश राजभर की सुभासपा ने यूपी में विभिन्न जनपदों की 32 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों के नाम की घोषणा कर दी है. 

रविवार को सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और राष्ट्रीय महासचिव डॉ अरविंद राजभर के नेतृत्व में सुभासपा के पदाधिकारियों के साथ बैठ हुई, जिसमें आगामी चुनाव को देखते हुए पार्टी संगठन में बड़े बदलाव किए हैं. पार्टी ने जिन चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों को नियुक्त किया है उन्हें अपने-अपने क्षेत्र में सुभासपा के जनाधार को मज़बूत करने और संगठन के विस्तार की जिम्मेदारी दी है. 

32 सीटों पर चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी घोषित

सुभासपा द्वारा जारी सूची में गाज़ीपुर की जहूराबाद सीट पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है जबकि पतिराम राजभर चुनाव सह प्रभारी होंगे. इसी तरह जखनियां सीट से बेदी राम चुनाव प्रभारी और बलिराज राजभर सह प्रभारी होंगे. जौनपुर की जाफराबाद सीट पर रमेश राजभर चुनाव प्रभारी और अरविंद सिंह सह प्रभारी बनाए गए हैं, 

जौनपुर की केराकत सीट पर रितेश राम को चुनाव प्रभारी और लल्लन राजभर सह प्रभारी नियुक्ति किए गए हैं. मल्हनी से बृजभान राजभर चुनाव प्रभारी होंगे. वाराणसी की अजगरा सीट पर राजीव सिंह बेदी चुनाव प्रभारी, उमेश राजभर सह प्रभारी बनाए गए हैं. 

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सुभासपा की नीतियां पहुंचाने के निर्देश

पार्टी द्वारा नियुक्त किए गए सभी चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी गई है. इस बारे में जानकारी देते हुए डॉ अरविंद राजभर ने कहा कि सुभासपा अपने संगठन के विस्तार और मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है. इन सभी पदाधिकारियों को विधानसभा स्तर पर संगठनन का मज़बूत करने और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित करने और जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने की जिम्मेदारी दी गई है. 

सुभासपा की ओर से जिन सीटों पर चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी घोषित किए गए हैं उनमें गाज़ीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, भदोही, आजमगढ़, मऊ, बलिया, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर और मुरादाबाद जनपद की विधानसभाएं शामिल हैं.

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Published at : 01 Jun 2026 10:12 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Arvind Rajbhar OM Prakash Rajbhar
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