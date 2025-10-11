उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ पुलिस ने शनिवार (11 अक्टूबर) की देर सुबह बाइक शोरूम मलिक अभिषेक गुप्ता की हत्या की साजिश रचकर मौत के घाट उतारने वाली, 50 हजार रुपये की ईनामी मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे और महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती को राजस्थान राज्य के भरतपुर से गिरफ्तार करते हुए हत्या की घटना का सनसनीखेज खुलासा किया है. यहां आपको बता दें कि 26 सितंबर की देर शाम, कस्बा खैर के बाइक शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता को बस में चढ़ते समय, बाइक सवार दो बदमाशों ने खेरेश्वर चौराहे पर गोली मारकर हत्या कर दी थी.

बाइक सवार बदमाशों ने की थी हत्या

हत्याकांड की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देकर बाइक सवार दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए. इस हत्या में मृतक के परिजनों ने अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे उर्फ महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती और उसके पति अशोक पांडेय को नामजद करते हुए अज्ञात शूटरों से हत्या कराने का आरोप लगाया था.

पुलिस पूर्व में हत्या की घटना के बाद से ही फरार चल रही मुख्य अभियुक्त पूजा शकुन पांडे के पति अशोक पांडेय के अलावा दो शूटर मो. फजल और आसिफ को जेल भेज चुकी है. जबकि हत्या के बाद से पूजा शकुन पांडे फरार चल रही थी. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इस मामले में पुलिस जल्द अदालत में चार्जशीट दाखिल करेगी और सभी आरोपियों को सजा दिलाने में सजग पैरवी करेगी.

पुलिस को मिली थी आरोपी के भागने की सूचना

आपको बताते चले कि अलीगढ़ के खेरेश्वर चौराहे पर हाथरस जनपद के कस्बा सिकंदराराऊ के कचौरा निवासी बाइक शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता के हत्या में 50 हजार इनामी पूजा शकुन पांडेय को अलीगढ पुलिस ने भरतपुर राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया है.

जहां अलीगढ़ की थाना रोरावर पुलिस, स्वॉट और सर्विलांस टीम को पता चला कि 50 हजार रुपये की इनामी पूजा शकुन पांडेय एसआर ट्रैवल्स की बस में जयपुर से आगरा जा रही थी. इस सूचना पर पुलिस ने आगरा-जयपुर मार्ग पर लोधा बाई टोल प्लाजा से करीब एक किलोमीटर पहले सेवर रेलवे ब्रिज के पास जनपद भरतपुर राजस्थान में चेकिंग शुरू कर दी.

पुलिस ने बस को रुकवाकर उसमें बैठी पूजा शकुन पांडेय को गिरफ्तार कर लिया. उसे वहां से अलीगढ़ के महिला थाना दाखिल कराया गया। पुलिस उसे लेकर रोरावर थाने भी पहुंची. जहां उससे पुलिस टीमों के द्वारा पूछताछ की गई.

पूछताछ में क्या बोली आरोपी पूजा?

बाइक शोरूम मालिक की हत्या के बारे में जब पुलिस ने पूजा शकुन पांडेय से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि 'मैं अपनी गवाही कोर्ट में वकील के माध्यम से दूंगी'. पुलिस के अनुसार पूजा शकुन पांडेय व अभियुक्त अशोक पांडेय के मोबाइल नंबरों की सीडीआर के मुताबिक अभियुक्त आसिफ के दोस्त व सहअभियुक्त फजल के मोबाइल नंबर से अगस्त व सितंबर में 27 बार कॉल हुई.

पूजा शकुन पांडेय की अभियुक्त फजल से अगस्त व सितंबर में लगभग 11 बार कॉल हुई. गिरफ्तार पूजा शकुर पांडेय पर अलीगढ़ के अलग-अलग थानो में पहले से ही छह मुकदमे दर्ज हैं. मामले में अशोक पांडेय को 28 अगस्त, मोहम्मद फजल को 1 अक्तूबर और आसिफ को 3 अक्तूबर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है.

मामले पर बोले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

इस मामले में अलीगढ़ से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज सिंह जादौन ने अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में 50 हजार रूपये की इनामी मुख्य आरोपी पूजा शकुन पांडे और महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती को गिरफ्तार किए जाने के बाद बताया कि 26 सितंबर की देर रात करीब 9:30 बजे थाना रोरावर क्षेत्र के खेरेश्वर चौराहा स्थित बाइक सवार दो बदमाशों के द्वारा बाइक शोरूम के मालिक अभिषेक गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

इस मामले में थाने पर मुकदमा दर्ज करते हुए हत्या की साजिश में शामिल पूजा शकुन पांडे के पति अशोक पांडे और दो शूटर फजल व आशिफ को गिरफ्तार करके पहले ही पुलिस द्वारा जेल भेज दिया गया था. वहीं मुख्य अभियुक्ता पूजा शकुन पांडे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस घटना वाले दिन से ही प्रयासरत थी. जिसके चलते डीआईजी ने पूजा शकुन पांडे की गिरफ्तारी को लेकर 50 हजार रूपये का इनाम घोषित किया था.

उन्होंने कहा अलीगढ़ पुलिस उसकी गिरफ्तारी को लेकर अलग-अलग जगह पर दबिश दे रही थी. इस दौरान अलीगढ़ पुलिस ने मुख्य आरोपी महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती को देव रात्रि राजस्थान राज्य के भरतपुर से गिरफ्तार करते हुए अलीगढ़ लाया गया. जहां पुलिस द्वारा उससे पूछताछ की गई.

पुलिस पूछताछ के बाद उसको न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए पुलिस अभीरक्षा में जेल भेज दिया. तो वहीं पुलिस द्वारा जल्दी ही न्यायालय में चार्ज शीट दाखिल करते हुए सजग पैरवी करते हुए सभी आरोपियों को सजा दिलाई जाएगी.