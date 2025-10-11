उत्तर प्रदेश के झांसी में एक कार्यक्रम में शामिल होने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल पहुंचे थे. इस दौरान अखिलेश यादव के फेसबुक अकाउंट सस्पेंड होने पर मचे बवाल पर केंद्रीय मंत्री एसपीएस बघेल ने बड़ा बयान दिया है.

इस बीच उन्होंने कहा मुलायम सिंह जी धरती पुत्र कहे जाते थे, उनके बेटे ट्विटर पुत्र हैं. वह मौके पर नहीं जाते, जमीन यानी ग्राउंड जीरो पर जाकर काम नहीं करते. उनके ट्वीट पर हमें घेर लिया जाता है.

अखिलेश यादव पर बरसे केंद्रीय मंत्री

ग्रासलैंड में आयोजित समारोह में हिस्सा लेने के बाद रेलवे स्टेशन पर मीडिया से बात की. इस बीच केंद्रीय मंत्री बघेल ने घुसपैठियों को लेकर अखिलेश यादव द्वारा पीएम पर निशाना साधे जाने पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पहली बार शपथ लेने के पहले से देश में घुसपैठिए घर-घर घुसे हुए हैं, अखिलेश या विपक्ष के लोग ऐसे बयान सिर्फ मुस्लिम वोटों के तुष्टिकरण और ध्रुवीकरण और एकत्रीकरण के लिए वे ऐसे बयान देते हैं.

अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने यह भी कहा कि, मैंने शुरुआत की थी कि मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र थे. वहीं उनके बेटे ट्विटर पुत्र हैं जो मौके पर नहीं जाते हैं. उनके ट्वीट का जवाब देने के लिए हमें रेलवे स्टेशन पर घेरा जाता है.

स्वामी प्रसाद मौर्य-आजम खान की मुलाकात पर क्या कहा?

अखिलेश के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की आजम खान से मुलाकात के सवाल पर कहा कि काश! गिरफ्तारी के समय जब वह तन्हाई से गुजर रहे थे, तब हफ्ते-दस दिन के भीतर चले जाते तो उनकी तन्हाई कुछ कम हो जाती, अब रिहा होने के बाद लोगों को उनकी बहुत याद आ रही है.

बसपा सुप्रीमो द्वारा लखनऊ रैली में भाजपा की तारीफ किए जाने पर केंद्रीय मंत्री बघेल ने कहा सच को कहना तारीफ नहीं कहते हैं. इस दौरान मंत्री ने देश के कई मुद्दों को लेकर भी बेबाकी से अपनी बात रखी है. बता दें कई बार एसपी सिंह बघेल अखिलेश को ट्विटर पुत्र कहकर संबोधित कर चुके हैं.