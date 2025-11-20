हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअलीगढ़: AMU का बड़ा फैसला, क्रिकेट टूर्नामेंट से Al Falah यूनिवर्सिटी को किया बाहर

अलीगढ़: AMU का बड़ा फैसला, क्रिकेट टूर्नामेंट से Al Falah यूनिवर्सिटी को किया बाहर

UP News: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 22 नवंबर से शुरू होने जा रहे ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट में इस बार अल-फलाह यूनिवर्सिटी को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया है.

By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 20 Nov 2025 10:31 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ स्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) में 22 नवंबर से शुरू होने जा रहे ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट में इस बार अल-फलाह यूनिवर्सिटी के छात्र शामिल नहीं हो सकेंगे. गेम्स कमेटी ने आधिकारिक तौर पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी को टूर्नामेंट से आउट कर दिया है.

दरअसल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स ग्राउंड में होने वाले इस प्रतिष्ठित मुकाबले में देशभर की 84 यूनिवर्सिटियों की टीमें हिस्सा लेंगी. टूर्नामेंट को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं और आयोजकों ने सुरक्षा व अनुशासन को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है.

अल-फलाह यूनिवर्सिटी को किया गया आउट

गेम्स कमेटी अध्यक्ष सैयद अली रिजवी ने बताया कि समिति के दिशा-निर्देशों के मुताबिक कुछ तकनीकी कारणों और eligibility norms के चलते अल-फलाह यूनिवर्सिटी को इस बार शामिल नहीं किया जा सका है. रिज़वी ने कहा कि टूर्नामेंट में पारदर्शिता और खेल भावना बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है.

टूर्नामेंट को लेकर छात्रों और दर्शकों में रहता है उत्साह

एएमयू में होने वाला ये आयोजन उत्तर भारत का सबसे बड़ा इंटर-यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट माना जाता है, जिसे लेकर छात्रों और दर्शकों में खासा उत्साह है. आपको बता दें कि दिल्ली में 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास हुए धमाके के अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया था. इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होने वाले ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट में अल-फलाह यूनिवर्सिटी को बाहर किया गया है.

दरअसल, 10 नवंबर 2025, सोमवार को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक धीमी गति से चल रही कार में एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे कई वाहन जलकर खाक हो गए. इस घटना में 10 अधिक लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग इस धमाके में घायल हुए थे.  वहीं दिल्ली ब्लास्ट का असर यहां के पर्यटन पर भी पड़ा है.

ये भी पढ़ें: Uttarakhand: उधमसिंह नगर में तीन लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़, दो के पैर में लगी गोली, 3 गिरफ्तार

Published at : 20 Nov 2025 10:31 PM (IST)
Tags :
Aligarh Muslim University UP NEWS Aligarh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
रूस के Su-57 को मिला पहला ग्राहक, किस देश ने खरीदा 5वीं पीढ़ी का सबसे खतरनाक फाइटर जेट? रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा
रूस के Su-57 को मिला पहला ग्राहक, किस देश ने खरीदा 5वीं पीढ़ी का सबसे खतरनाक फाइटर जेट?
दिल्ली NCR
दिल्ली: दसवीं के छात्र के सुसाइड मामले में एक्शन, 4 टीचर सस्पेंड, हाई-लेवल कमेटी गठित
दिल्ली: दसवीं के छात्र के सुसाइड मामले में एक्शन, 4 टीचर सस्पेंड, हाई-लेवल कमेटी गठित
क्रिकेट
टीम इंडिया का क्लीन स्वीप करने की तैयारी में दक्षिण अफ्रीका! कोच के बयान से भारतीय खेमे में खलबली मचनी तय
टीम इंडिया का क्लीन स्वीप करने की तैयारी में दक्षिण अफ्रीका! कोच के बयान से भारतीय खेमे में खलबली मचनी तय
इंडिया
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता रामविलास को किया याद
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता को किया याद
Advertisement

वीडियोज

UP Politics: बिहार के बाद बंगाल-यूपी में 'SIR' दर्द! | Akhilesh Yadav | CM Yogi | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: क्या SIR ले रहा है BLO की जान? चौंकाने वाले खुलासे! |Gyanesh Kumar
Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में रिकॉर्डतोड़ प्रदूषण, सांस लेना हुआ मुश्किल | AQI | CM Rekha Gupta
Bihar Politics: बनी सरकार, अब बनेगा विकसित बिहार? | Nitish Kumar | Chirag Paswan | NDA | New Cabinet
Gen-z Protest Nepal: नेपाल में फिर भड़की हिंसा...प्रशासन ने लगाया कर्फ्यू | Sushila Karki
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
रूस के Su-57 को मिला पहला ग्राहक, किस देश ने खरीदा 5वीं पीढ़ी का सबसे खतरनाक फाइटर जेट? रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा
रूस के Su-57 को मिला पहला ग्राहक, किस देश ने खरीदा 5वीं पीढ़ी का सबसे खतरनाक फाइटर जेट?
दिल्ली NCR
दिल्ली: दसवीं के छात्र के सुसाइड मामले में एक्शन, 4 टीचर सस्पेंड, हाई-लेवल कमेटी गठित
दिल्ली: दसवीं के छात्र के सुसाइड मामले में एक्शन, 4 टीचर सस्पेंड, हाई-लेवल कमेटी गठित
क्रिकेट
टीम इंडिया का क्लीन स्वीप करने की तैयारी में दक्षिण अफ्रीका! कोच के बयान से भारतीय खेमे में खलबली मचनी तय
टीम इंडिया का क्लीन स्वीप करने की तैयारी में दक्षिण अफ्रीका! कोच के बयान से भारतीय खेमे में खलबली मचनी तय
इंडिया
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता रामविलास को किया याद
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता को किया याद
बॉलीवुड
दुबई में दोनों बेटों और पति संग वेकेशन एंजॉय कर रही हैं गौहर खान, पहली बार फैंस को दिखाई फरवान की झलक
दुबई में फैमिली संग वेकेशन मना रही हैं गौहर, पहली बार फैंस को दिखाई दूसरे बेटे की झलक
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
जींस-शर्ट पहनकर मंत्री बने दीपक प्रकाश, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा; जानें कौन हैं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे
जींस-शर्ट पहनकर मंत्री बने दीपक प्रकाश, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा; जानें कौन हैं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे
नौकरी
गुजरात में ग्रेजुएट्स के लिए निकली भर्ती, बिना इंटरव्यू मिल रही नौकरी
गुजरात में ग्रेजुएट्स के लिए निकली भर्ती, बिना इंटरव्यू मिल रही नौकरी
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
Embed widget