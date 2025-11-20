अलीगढ़: AMU का बड़ा फैसला, क्रिकेट टूर्नामेंट से Al Falah यूनिवर्सिटी को किया बाहर

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ स्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) में 22 नवंबर से शुरू होने जा रहे ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट में इस बार अल-फलाह यूनिवर्सिटी के छात्र शामिल नहीं हो सकेंगे. गेम्स कमेटी ने आधिकारिक तौर पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी को टूर्नामेंट से आउट कर दिया है.

दरअसल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स ग्राउंड में होने वाले इस प्रतिष्ठित मुकाबले में देशभर की 84 यूनिवर्सिटियों की टीमें हिस्सा लेंगी. टूर्नामेंट को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं और आयोजकों ने सुरक्षा व अनुशासन को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है.

अल-फलाह यूनिवर्सिटी को किया गया आउट

गेम्स कमेटी अध्यक्ष सैयद अली रिजवी ने बताया कि समिति के दिशा-निर्देशों के मुताबिक कुछ तकनीकी कारणों और eligibility norms के चलते अल-फलाह यूनिवर्सिटी को इस बार शामिल नहीं किया जा सका है. रिज़वी ने कहा कि टूर्नामेंट में पारदर्शिता और खेल भावना बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है.

टूर्नामेंट को लेकर छात्रों और दर्शकों में रहता है उत्साह

एएमयू में होने वाला ये आयोजन उत्तर भारत का सबसे बड़ा इंटर-यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट माना जाता है, जिसे लेकर छात्रों और दर्शकों में खासा उत्साह है. आपको बता दें कि दिल्ली में 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास हुए धमाके के अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया था. इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होने वाले ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट में अल-फलाह यूनिवर्सिटी को बाहर किया गया है.

दरअसल, 10 नवंबर 2025, सोमवार को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक धीमी गति से चल रही कार में एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे कई वाहन जलकर खाक हो गए. इस घटना में 10 अधिक लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग इस धमाके में घायल हुए थे. वहीं दिल्ली ब्लास्ट का असर यहां के पर्यटन पर भी पड़ा है.

