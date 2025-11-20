उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले 19 नवंबर को हुई लूट मामले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस मुठभेड़ में दो बदमाशों के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गए और पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया वहीं तीसरे आरोपी को भी पुलिस की टीम में घेराबंदी करते हुए धर दबोचा. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

दरअसल उधम सिंह नगर थाना क्षेत्र में बुधवार को लूट की घटना हुई थी, जिसके बाद से ही पुलिस लगातार उन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी. इस बीच पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिलेगी कि लूट की घटना को अंजाम देने वाले तीन संदिग्ध व्यक्ति संजय वन क्षेत्र में मौजूद है.

सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई और आरोपियों की धरपकड़ के लिए घेराबंदी शुरू कर दी. इस बीच जब पुलिस की नजर तीन बदमाशों पर पड़ी तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की. खुद को घिरता देख बदमाशों ने भागने की फिराक में फायरिंग कर दी.

जवाबी कार्रवाई में दो बदमाशों के लगी गोली

बदमाशों ने दो राउंड फायरिंग की जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी, पुलिस कार्रवाई में आरोपी रेहान और अरमान के पैर पर गोली लग गई और वो घायल होकर गिर पड़े, जिसके बाद पुलिस की टीम ने दोनों को गिरफ़्तार कर लिया.

इस बीच तीसरा आरोपी भी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश में थी लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उसे भी गिरफ्तार कर लिया. पुलिस कार्रवाई में घायल हुए दोनों आरोपियों को जिला अस्पताल रुद्रपुर में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है.

पुलिस ने इनके पास से दो तमंचे 12 बोर, दो जिंदा कारतूस और दो कारतूस के खोखे बरामद हुए हैं. पुलिस इन लोगों से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही हैं. जिसके बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

इनपुट- वेद प्रकाश यादव

