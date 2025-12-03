अब किंग नहीं रुकेगा, लगा दिया इंटरनेशनल क्रिकेट में 84वां शतक; दक्षिण अफ्रीकी टीम की उड़ गई नींद

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअब किंग नहीं रुकेगा, लगा दिया इंटरनेशनल क्रिकेट में 84वां शतक; दक्षिण अफ्रीकी टीम की उड़ गई नींद

Virat Kohli Centuries: विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 53वां शतक लगा दिया है. यह कारनामा उन्होंने रायपुर में खेले गए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में किया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 03 Dec 2025 04:40 PM (IST)
विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 53वां शतक लगा दिया है. यह कारनामा उन्होंने रायपुर में खेले गए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में किया. यह विराट के इंटरनेशनल करियर का 84वां शतक भी है. उन्होंने दूसरे वनडे में 99 गेंद में अपनी सेंचुरी पूरी की. कोहली ने लगातार तीसरे मैच में 50 या उससे अधिक रन बनाए हैं, वहीं यह लगातार दूसरे मैच में उनके बल्ले से शतक निकला है.

विराट कोहली दुनिया के ऐसे पहले क्रिकेटर हैं, जिन्होंने ODI क्रिकेट में 11 बार किन्हीं दो पारियों में लगातार शतक लगाया है. लगातार ODI पारियों में शतक लगाने की सूची में विराट के बाद एबी डिविलियर्स का नाम आता है, जिन्होंने 6 बार ऐसा किया.

भारतीय टीम का यह पूर्व कप्तान पिछली तीनों पारियों में दक्षिण अफ्रीकी टीम की नींद उड़ाता आया है. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपनी पिछली तीनों वनडे पारियों में शतक लगाया है. इससे पहले उन्होंने 2023 वनडे वर्ल्ड कप में अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 101 रन बनाए थे. वहीं मौजूदा सीरीज की दोनों पारियों में उन्होंने शतक जड़ दिया है.

इसी मैच में उनसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने वनडे करियर का सबसे पहला शतक लगाया. वनडे क्रिकेट इतिहास में यह विराट कोहली का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 7वां शतक है, जो सबसे ज्यादा हैं.

विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 31 पारियों में 1741 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने अफ्रीकी टीम के साथ मैचों में 7 शतक और 7 ही अर्धशतक लगाए हैं. विराट दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं. इस सूची में दूसरा नंबर पर डेविड वॉर्नर हैं, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में 1255 रन बनाए थे.

Published at : 03 Dec 2025 04:22 PM (IST)
Virat Kohli Stats Virat Kohli Century IND Vs SA 2nd ODI VIRAT KOHLI
