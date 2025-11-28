SIR पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा- 'देशवासियों के खिलाफ बड़ी साजिश'

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि ये देशवासियों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साज़िश है, जो अंग्रेजों की गुलामी से भी ख़राब स्थिति में ले जाएगी.

समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने बृहस्पतिवार को “एक्स” पर एसआईआर प्रक्रिया का 20 सेकंड का एक वीडियो साझा करते हुए एक पोस्ट में कहा, “ये लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी है. जनता जागरूक हो. आज वोट काटा जा रहा है, कल को खेत-ज़मीन-मकान-राशन-जाति-आरक्षण से नाम काटा जाएगा. फिर बात खातों और मध्यम वर्ग के लॉकर तक पहुंच जाएगी.”

अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में यादव ने कहा, “ये देशवासियों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साज़िश है जो अंग्रेजों की गुलामी से भी ख़राब स्थिति में ले जाएगी. ये समय जागने का है और एक-एक वोट बचाने का है.” उन्होंने विपक्षी दलों के साथ ही राजग में बीजेपी के सहयोगी दलों का आह्वान करते हुए कहा, ‘‘हमारी सभी विपक्षी दलों और यहां तक कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सभी सहयोगी दलों से यह अपील है कि एकजुट हों और बीजेपी के इस महा-षड्यंत्र का पर्दाफाश करें.”

सारे काम छोड़कर एसआईआर की घपलेबाजी को रोकें- अखिलेश यादव

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, “जो दल बीजेपी को अपना सहयोगी मान रहे हैं, सबसे पहले बीजेपी उन्हीं का खात्मा करेगी. इसलिए हमारी प्रत्येक देशवासी से अपील है कि सारे काम छोड़कर एसआईआर की घपलेबाजी को रोकें.” उन्होंने कहा, “बीजेपी, बीजेपी के संगी-साथी और बीजेपी सरकार की तिकड़ी व निर्वाचन आयोग के कुछ भ्रष्ट लोग पूरी चुनावी व्यवस्था का अपहरण कर रहे हैं.”

देशवासियों को ही पराया साबित कर देंगे- अखिलेश यादव

सपा प्रमुख ने लिखा, “आइए हम सब मिलकर उन बीजेपीइयों और उनके अपरिवारवादी संगी-साथियों की सरेआम लूट से देश को बचाएं और वोट के रूप में अपनी पहचान को भी बचाएं, नहीं तो कल को ये देशवासियों को ही पराया साबित कर देंगे.”