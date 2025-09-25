अखिलेश यादव के सीएम योगी पर शैंपू वाले तंज पर बहस तेज, सोशल मीडिया पर उठे सवाल, बताया आपत्तिजनक

उत्तर प्रदेश में इन दिनों पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी और निजी हमले जोर पकड़ते दिखाई दे रहे हैं. हाल में जीएसटी सुधार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो एक प्रोडक्ट को हाथ में दिखा रहे हैं. जिस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में तंज कसा.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से जब जीएसटी दरों में कमी किए जाने पर सवाल किया गया तो उन्होंने हंसते हुए तंज कसा और पत्रकारों से कहा कि कल मुख्यमंत्री एक बोतल उठाकर दिखा रहे थे. कई जगहों पर वो तस्वीर है उस बोतल में क्या था?

सीएम योगी पर सपा अध्यक्ष ने कसा तंज

अखिलेश यादव ने आगे कहा कि आपमें से ही कोई साथी बता रहा था कि शैंपू सस्ता हो गया है इसलिए मुख्यमंत्री जी शैंपू ले रहे हैं. उन्होंने हंसते हुए कहा, "अच्छा उन्हें शैंपू की क्या जरुरत है बताओ.." तभी किसी पत्रकार ने कहा कि वो बॉडी लोशन था. इस पर अखिलेश ने कहा "संत लोग बॉडी लोशन नहीं लगाते. वो को भभूत..मतलब भस्म वगैरह लगाते हैं."

अखिलेश यादव ने इस दौरान जीएसटी को लेकर भी जबरदस्त निशाना साधा और कहा कि सरकार को ये समझने में आठ-नौ साल लग गए, कि रोटी और दूध पर जीएसटी हैं. आपको इतने साल लग गए ये समझने में कि ग़रीब को आप महंगा दे रहे हैं. मतलब आप ये मानते हैं कि आपने पहले गलत जीएसटी लगाई थी. ये लोग वो हैं जो प्रचार और भावनाओं के जरिए सरकार चला रहे हैं.

सोशल मीडिया पर छिड़ा विवाद

हालांकि सपा अध्यक्ष के इस बयान पर सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही हैं. कुछ लोग इसे सीएम योगी के खिलाफ अपमानजनक भाषा से भी जोड़कर देख रहे हैं. जबकि सपा समर्थक इसे राजनीतिक व्यंग्य के तौर पर देख रहे हैं.

जानें- क्या है पूरा मामला?

दरअसल जीएसटी सुधार के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पदयात्रा की थी. इस दौरान वो एक मॉल में पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रोडक्ट को हाथ में लेकर बीजेपी सांसद रवि किशन से सवाल किया था कि इसमें क्या है. इस पर रवि किशन ने जवाब दिया कि ये बॉडी लोशन है. इस दौरान सीएम योगी ने इन सामग्रियों पर जीएसटी सुधार के बाद मिलने वाले लाभ को लेकर भी पूछा.

