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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM योगी के गिरगिट वाले बयान पर वीडियो शेयर कर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा- खुद के राज...

CM योगी के गिरगिट वाले बयान पर वीडियो शेयर कर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा- खुद के राज...

UP Assembly Special Session: उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजावदी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है. सीएम योगी ने सपा पर दोहरे रवैया का आरोप लगाया है.

By : अंकुल कौशिक | Updated at : 30 Apr 2026 03:35 PM (IST)
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 उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर महिला आरक्षण के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया. सीएम योगी ने कहा कि संसद में विरोध और सदन में समर्थन का दिखावा कर विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है, जिस पर सपाइयों को देख गिरगिट भी शरमा जाए. वहीं सीएम योगी के इस बयान पर अब सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान सामने आया है.

सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पर सीएम योगी का विधानसभा वाला वीडियो शेयर किया है. सीएम योगी ने वीडियो पोस्ट कर एक्स पर लिखा-"जब वो सामने आइना रखकर बात करते हैं, खुद के राज दूसरों के समझकर उगलते हैं!." वहीं सपा चीफ अखिलेश यादव ने आगे लिखा-"जो मुकदमें मुख्यमंत्री जी ने अपने ऊपर से वापिस लिए थे, उनकी लिस्ट याद करके वो खुद पढ़ेंगे या हम किसी से पढ़वा दें : सदन में या सड़क पर."

सीएम योगी ने विधानसभा में कहा कि गिरगिट की तरह कैसे रंग बदला है वो सपा का आचरण दिख रहा है. जिनके अंदर जन्मजात महिला विरोध है, सपा जब भी सत्ता में रही है तब-तब महिला संबंधी अत्याचार ने क्रूरता की हदें पार की हैं. सब जानते हैं कि देख सपाई बिटिया घबराई ये नारा ही बन गया था इनके शासन में. गेस्ट हाउस कांड हो या अलग-अलग प्रकरण रहे हों, कांग्रेस और सपा के महिला विरोधी को हम पहले ही देख चुके हैं.

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वहीं विधानसभा में सपा की तरफ से विधायक संग्राम यादव ने सीएम योगी के संबोधन पर कहा कि मुख्यमंत्री का भाषण एक उबाऊ संबोधन था, पुरानी कैसेट को जारी कर दिया है, मुलायम सिंह यादव के काम याद दिला रहे हैं. सपा नेता ने कहा कि फूलन देवी के  साथ क्या हुआ, जेल डाला गया, नेताजी ने जेल से रिहा किया और सदन में भेजकर महिला सशक्तिकरण का काम किया.

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About the author अंकुल कौशिक

अंकुल कौशिक पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 9 सालों से हैं. इस समय वह एबीपी न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं और वह यूपी डेस्क की जिम्मेदारी संभालते हैं. इससे पहले अंकुल कौशिक लाइव हिंदुस्तान (HT स्मार्ट), इंडिया न्यूज, वन इंडिया, राजस्थान पत्रिका (Catch News) में न्यूज डेस्क पर काम कर चुके हैं. उन्हें राजनीति पर लिखना बेहद पसंद है. अंकुल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई अलीगढ़ की मंगलायतन यूनिवर्सिटी से की है.
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Published at : 30 Apr 2026 03:07 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS Yogi Adityanath SAMAJWADI PARTY UP Assembly Special Session 2026
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