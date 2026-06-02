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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआगरा में भारी बारिश के बाद जगह-जगह धंसी सड़कें, 20 फीट गहरे में समाई ट्रैक्टर ट्रॉली, कई कारें भी फंसी

आगरा में भारी बारिश के बाद जगह-जगह धंसी सड़कें, 20 फीट गहरे में समाई ट्रैक्टर ट्रॉली, कई कारें भी फंसी

Agra News: आगरा में सोमवार देर रात हुई भारी बारिश में कई जगहों पर सड़कें धँस गईं, जबकि आवास विकास सेक्टर में सड़क पर गहरा गड्ढा हो गया और एक ट्रैक्टर ट्रॉली उसमें समा गई.

By : पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा | Updated at : 02 Jun 2026 01:46 PM (IST)
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आगरा में सोमवार देर रात हुई झमाझम बारिश में बड़ा हादसा हो गया, जहां आवास विकास सेक्टर-4 के सामने एक ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक सड़क धंसने की वजह से 15-20 फीट गहरे गड्ढे में समा गई. ग़नीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई. लेकिन, इस हादसे के बाद जनपद में चल रहे विकास कार्यों को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं. 

खबर के मुताबिक सोमवार देर शाम को आगरा में तेज बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया और जगह-जगह सड़कों पर पानी भर गया.  वहीं आवास विकास सेक्टर-4 में ईंटों से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अचानक सड़क में धंस गई. सड़क पर करीब 15 से 20 फीट गहरा गड्ढा हो गया, जिसके चलते पूरी ट्रैक्टर-ट्रॉली ही गड्ढे में समा गई. 

सड़क धंसने से टूटी पानी की पाइपलाइन

इस घटना पर पार्षद संजीव सिकरवार ने बताया है कि हल्का गड्ढा होने के बाद प्रशासन को सूचना दी गई थी. लेकिन, प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं की गई, इसकी वजह से यह गड्ढा हुआ है. जिसमें ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली समा गई. इस हादसे की वजह से पानी की लाइन और सीवर लाइन भी टूट गई. जिसकी वजह से अब शहर में दो से तीन दिन तक लोगों को पानी की कमी का भी सामना करना पड़ सकता है. 

वहीं शमशाबाद रोड स्थित इंदिरापुरम में भी सड़क धंसने की कई घटनाएं सामने आईं. यहां एक कार सड़क धंसने के कारण गहरे गड्ढे में चली गई. सड़क की स्थिति इतनी खराब थी कि करीब 50 मीटर की दूरी पर दूसरी जगह भी सड़क धंस गई और एक अन्य कार गड्ढे में समा गई. एक लोडर ऑटो का पहिया भी सड़क में धंस गया, जिससे वह पलटने से बच गया. इसके अलावा कई अन्य वाहनों के पहिए भी सड़क धंसने के कारण गड्ढों में फंसते दिखाई दिए.

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कई जगहों पर जलभराव और सड़कें धंसी

आगरा में बारिश की वजह से सेंट्रल जेल रोड, फतेहाबाद रोड, पश्चिम पुरी, शास्त्री पुरम सहित अन्य स्थानों पर भी सड़क धंसने और जलभराव के मामले सामने आए हैं. जिसके बाद तमाम प्रशासनिक दावों की पोल खुलती नजर आ रही है. इन तमाम घटनाओं को लेकर आगरा में किए जा रहे सड़क निर्माण और भूमिगत कार्यों की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े हो गए है. 

आगरा में प्रशासन द्वारा करोड़ों रुपये की लागत से विकास कार्य कराने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के दावे किए गए, लेकिन बारिश ने इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जल निगम द्वारा पानी की पाइपलाइन और सीवर लाइनों पर लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाने के बावजूद ऐसे हालात सामने आए. 

नगर आयुक्त ने सड़क धंसने की घटनाओं की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं. जिलाधिकारी ने भी मानसून से पहले नालों की सफाई के निर्देश दिए थे लेकिन, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन हादसों की जिम्मेदारी आखिर किसकी है और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों का जवाब कौन देगा?

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About the author पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा

पुष्पेन्द्र चौहान आगरा की सिटी स्तर की खबरें करते हैं. 
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Published at : 02 Jun 2026 01:46 PM (IST)
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