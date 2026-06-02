मुरादाबाद में तेज रफ्तार थार का कहर, पैदल जा रही युवती को मारी जोरदार टक्कर, घटना CCTV में कैद

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तेज रफ्तार थार सवार युवकों की लापरवाही का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. काशीपुर तिराहा क्षेत्र स्थित एकता विहार 12 मीटर रोड पर पैदल जा रही एक युवती को कथित तौर पर काले रंग की थार ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही युवती सड़क पर गिर गई और पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

आरोप है कि हादसे के बाद वाहन सवार मौके से फरार हो गए. स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में तेज रफ्तार और स्टंटबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. वहीं पीड़ित पक्ष ने पुलिस को तहरीर देकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

टक्कर लगते ही युवकी मौके पर हुई बेहोश, सीसीटीवी में कैद

घटना रविवार रात करीब 8 बजकर 41 मिनट की बताई जा रही है. हादसे की पूरी वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सामने आया है. सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि टक्कर लगते ही युवती सड़क पर गिर जाती है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर काफी जोरदार थी, जिससे युवती बदहवास हो गई. आरोप है कि हादसे के बाद थार सवार युवक वाहन रोकने के बजाय मौके से फरार हो गए. कुछ समय तक युवती सड़क पर ही पड़ी रही, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसकी मदद की.

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इलाके में तेज रफ्तार गाड़ियों का सिलसिला रहता है जारी

घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि इलाके में तेज रफ्तार गाड़ियों और स्टंटबाजी का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं. पीड़ित पक्ष ने काशीपुर तिराहा चौकी में तहरीर देकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जल्द गिरफ्तारी की मांग की है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वाहन तथा उसके चालक की पहचान करने में जुटी हुई है.

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