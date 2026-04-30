यूपी में पंचायत चुनाव समय पर नहीं हुए तो क्या होगा? ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानों को दी बड़ी राहत

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति के बीच पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने सामने आया है. उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव अगर समय पर नहीं हो पाए तो पदेन पदाधिकारियों को ही प्रशासक बनाकर प्रधानों, ब्लाक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है.

ओम प्रकाश राजभर ने ये बात लखनऊ में लोहिया सभागार में आयोजित क्षेत्र पंचायत सदस्यों की एक कार्यशाला के दौरान कही. राजभर ने कहा कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मामला अभी हाईकोर्ट में चल रहा है. अगर कोर्ट ये आदेश देती है कि पंचायत चुनाव कराए जाए तो हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं. विभाग की ओर से इसकी तैयारी पूरी है.

पंचायत चुनाव पर राजभर का बड़ा बयान

राजभर ने कहा कि अगर किन्हीं परिस्थितियों में समय पर जिला पंचायत अध्यक्षों, ब्लॉक प्रमुखों और प्रधानों के चुनाव नहीं हो पाते है तो ऐसी स्थिति में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड की तर्ज पर पदेन पदाधिकारियों को ही प्रशासक बनाकर उनका कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा जाएगा और उसे लागू कराने की कोशिश की जाएगी.

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ओम प्रकाश राजभर ने जब कार्यकाल बढ़ाए जाने की बात कही तो इस पर कार्यक्रम में आए ब्लॉक प्रमुखों की नाराजगी भी देखने को मिली. इस दौरान कई लोगों ने नारेबाजी और हंगामा भी किया, उन्होंने आरोप लगाया कि अगर ऐसा होता है तो विभाग को समय पर चुनाव के लिए कोर्ट की शरण लेनी चाहिए. इससे पहले भी विभाग की ओर से उनकी मांगों को लेकर जो आश्वासन दिया गया था वो भी पूरा नहीं हो सकता है.

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो रहा है. ऐसे में समय पर पंचायत चुनाव हो सकेंगे, ये काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है. 26 मई के बाद ग्राम पंचायतों की कमान प्रशासकीय समिति को सौंपा जा सकता है या फिर ग्राम प्रधानों और अन्य प्रमुखों का कार्यकाल बढ़ाने का विकल्प भी है.

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