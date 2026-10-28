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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP चुनाव से पहले EC सख्त, अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए गाइडलाइन जारी

UP चुनाव से पहले EC सख्त, अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए गाइडलाइन जारी

विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 के दृष्टिगत निर्वाचन कार्यों से सीधे जुड़े अधिकारियों के स्थानांतरण एवं तैनाती पर ECI के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. इसका उद्देश्य निष्पक्ष चुनाव कराना है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 28 Oct 2026 07:41 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को निष्पक्ष रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 में बड़ा बदलाव किया है. इसके तहत इसके बड़े और छोटे अफसरों का तबादला करने का फैसला लिया है. इसको लेकर कड़े दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जिसकी जानकारी एक्स पर एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए दी गई है. ऐसा करने का उद्देश्य चुनाव को पूरी तरह निष्पक्ष रखने के लिए उन अफसरों को हटाना है जो लंबे समय से एक ही जगह पद पर बने हुए हैं, इससे वो किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार की मदद नहीं कर सकेंगे.  

एक तरह कहें कि आयोग इस कदम के जरिए चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रभावमुक्त बनाने में जुटा है. प्रेस विज्ञप्ति में जारी किए गए निर्देशों के तहत पुलिस, प्रशासन, आबकारी और परिवहन विभाग समेत कई स्तरों के अधिकारियों का तबादला किया जायेगा. 

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किन अफसरों को बदला जाएगा?

इस आदेश के तहत एक ही जनपद में पिछले चार वर्षो में 31 मई, 2027 तक तीन वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाएगा.  इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) को सभी दागी या एक ही जगह जमे अफसरों के तबादले कर इसकी पूरी रिपोर्ट 30 नवंबर, 2026 तक हर हाल में चुनाव आयोग को भेजने के लिए कहा गया है. 

किन अधिकारियों पर लागू होगी तबादला नीति?

निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, स्थानांतरण नीति के दायरे में जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर्स, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी तथा निर्वाचन कार्यों से सीधे जुड़े अन्य समान रैंक अधिकारी शामिल हैं.  इसके अलावा  मंडलायुक्त, नगर आयुक्त तथा नगर निगम एवं विकास प्राधिकरणों में कार्यरत संबंधित अधिकारी आयेंगे. 

पुलिस, आबकारी और परिवहन विभाग के अधिकारी भी बदलेंगे

 ECI ने पुलिस विभाग में उप निरीक्षक एवं समान रैंक के अधिकारियों सहित उनसे उच्च स्तर के अधिकारियों के  स्थानांतरण को लेकर भी निर्देश जारी किए है.  आबकारी विभाग में उप निरीक्षक एवं समान रैंक के अधिकारियों सहित उनसे उच्च स्तर के अधिकारियों पर भी स्थानांतरण नीति लागू होगी. इसी प्रकार परिवहन विभाग के सब-इंस्पेक्टर एवं उनसे उच्च स्तर के क्षेत्रीय अधिकारियों के संबंध में भी आयोग के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी. 

पुरानी जगह पर दोबारा तैनाती पर रोक

ECI के मुताबिक,  जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, पुलिस इंस्पेक्टर/सब-इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के अधिकारी को उस विधानसभा क्षेत्र या जनपद में वापस तैनात नहीं किया जाएगा, या वहां बने रहने की अनुमति नहीं होगी, जहां वो पिछले विधानसभा चुनाव या उसके बाद हुए किसी भी उपचुनाव के दौरान तैनात थे. 

किन अधिकारियों को मिली छूट?

इसके अलावा ECI के मुताबिक, राज्य मुख्यालयों में पदस्थ संबंधित विभागीय अधिकारियों, निर्वाचन कार्य से असंबद्ध तकनीकी कार्मिकों तथा सेक्टर ऑफिसर एवं जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात अधिकारियों को सामान्यतः इस नीति से छूट दी गई है. वहीं, 31 मई, 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को भी स्थानांतरण नीति से छूट मिलेगी, लेकिन वो निर्वाचन से जुड़े महत्वपूर्ण पदों के प्रभार में नहीं रहेंगे. यही नहीं आब्जर्वर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निग ऑफिसर को उनके व्यवहार पर करीबी नजर रखने के लिए कहा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वो निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अपने कर्तव्यों का पालन निष्पक्ष और पक्षपात होकर करें.

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 28 Oct 2026 07:41 AM (IST)
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