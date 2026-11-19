उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के सोनहटी बुजुर्ग गांव में गेहूं सुखाने के दौरान कंकड़ फेंकने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया. दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट में 50 वर्षीय लल्लन विश्वकर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.

घटना में करीब आधा दर्जन लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है. इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है. जानकारी के मुताबिक, सोनहटी बुजुर्ग गांव में दो पक्षों के बीच पहले से ही जमीन को लेकर विवाद चल रहा था.

इसी बीच घर की छत पर गेहूं सुखाने के दौरान कंकड़ फेंकने को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और जमकर मारपीट होने लगी.

मृतक के परिवार ने लगाए ये आरोप

आरोप है कि इस दौरान लल्लन विश्वकर्मा के साथ भी मारपीट की गई, जिसमें उनके सिर पर गंभीर चोटें आईं. बताया जा रहा है कि लल्लन विश्वकर्मा ने आरोपी राजेश के बेटे पर मारपीट करने का आरोप लगाया था. वहीं, मृतक की पत्नी के मुताबिक गेहूं सुखाने के दौरान छत पर कंकड़ चले जाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था.

मामूली कहासुनी से शुरू हुआ यह विवाद आखिरकार एक व्यक्ति की मौत की वजह बन गया. घटना की सूचना मिलते ही पुरानी बस्ती थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली. पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. वहीं, गंभीर रूप से घायल लल्लन विश्वकर्मा की मौत के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है.

मामले पर डिप्टी एसपी ने दी यह जानकारी

इस पूरे मामले पर डिप्टी एसपी कुलदीप यादव ने बताया कि दोनों पक्ष आपस में पाटीदार हैं और उनके बीच मामूली विवाद हुआ था, जो बाद में मारपीट में बदल गया. मारपीट के दौरान लल्लन विश्वकर्मा के सिर में गंभीर चोट आई थी. उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेजा जा रहा है. पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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