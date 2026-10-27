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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारगोपालगंज: बिना नियुक्ति टीचर के खाते में पहुंचे 17.49 लाख, शिक्षा विभाग में हड़कंप

गोपालगंज: बिना नियुक्ति टीचर के खाते में पहुंचे 17.49 लाख, शिक्षा विभाग में हड़कंप

गोपालगंज के मांझा प्रखंड में शिक्षिका खुशबू कुमारी के खाते में 17.49 लाख रुपये का एरियर ट्रांसफर होने से हड़कंप मच गया. नियुक्ति और योगदान पर सवाल उठने के बाद शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है.

Written By : अवधेश कुमार |  Updated at : 27 Oct 2026 10:57 AM (IST)
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बिहार के गोपालगंज में शिक्षा विभाग में वेतन भुगतान से जुड़ा कथित फर्जीवाड़ा सामने आया है. मांझा प्रखंड के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय रूपनछाप कर्णपुरा में शिक्षिका खुशबू कुमारी की नियुक्ति और योगदान पर सवाल उठ रहे हैं. आरोप है कि नियुक्ति से जुड़े दस्तावेजों में गड़बड़ी के बावजूद उनके बैंक खाते में 17 लाख 49 हजार 507 रुपये का एरियर एकमुश्त भेज दिया गया. मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है. विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संबंधित लोगों से जवाब मांगा है.

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, खुशबू कुमारी के बैंक खाते में 26 मई को एरियर के रूप में 17,49,507 रुपये ट्रांसफर किए गए थे. अब सवाल उठ रहा है कि जब उनकी नियुक्ति और स्कूल में योगदान को लेकर ही विवाद है, तो इतनी बड़ी रकम का भुगतान कैसे हो गया. मामले में विभागीय अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं.

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तत्कालीन हेडमास्टर से मांगा गया जवाब

मामले को गंभीरता से लेते हुए स्थापना शाखा ने 13 अक्टूबर को विद्यालय के वरीय शिक्षक मनोज कुमार चौधरी से स्पष्टीकरण मांगा. विभागीय पत्र में पूछा गया है कि जब खुशबू कुमारी का योगदान स्वीकृत नहीं था, तो उनके ई-शिक्षा कोष फॉर्म पर हस्ताक्षर और एंट्री कराने की अनुमति कैसे दी गई. विभाग ने इसे वित्तीय अनियमितता का मामला बताया है.

नोटिस के बाद भी शिक्षिका नहीं हुईं पेश

डीपीओ स्थापना विनय कुमार सुमन ने खुशबू कुमारी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था. विभाग के मुताबिक, पटना हाईकोर्ट में दायर सीडब्ल्यूजेसी संख्या 263/26 में 12 जनवरी 2026 को पारित आदेश के अनुपालन में सुनवाई की तारीख तय की गई थी. 15 और 21 सितंबर को जारी पत्रों के जरिए भी सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई.

विभाग ने नियोजन से जुड़े सभी मूल दस्तावेज मांगे थे, लेकिन खुशबू कुमारी निर्धारित तारीखों पर अपना पक्ष रखने नहीं पहुंचीं. अंतिम तारीख 7 अक्टूबर रखी गई थी.


गोपालगंज: बिना नियुक्ति टीचर के खाते में पहुंचे 17.49 लाख, शिक्षा विभाग में हड़कंप

विद्यालय का यू-डायस कोड 10151109 बताया गया है. उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, खुशबू कुमारी का नियोजन पंचायत कर्णपुरा के नियोजन प्राधिकार के आदेश संख्या 05, दिनांक 4 फरवरी 2016 के आधार पर हुआ था.

रिकॉर्ड में वर्ष 2019 में उनके प्रधानाध्यापक के रूप में काम करने का भी उल्लेख है. हालांकि, पंचायत के तत्कालीन मुखिया अवधेश कुमार ने कहा है कि उनके कार्यकाल में खुशबू कुमारी की नियुक्ति नहीं हुई थी. इस बयान के बाद मामले में संदेह और गहरा गया है.

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जांच के बाद दर्ज होगी प्राथमिकी

जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि मामला सामने आने के बाद उच्चस्तरीय जांच कराई जा रही है. यह पता लगाया जा रहा है कि भुगतान किस आधार पर और किन लोगों की भूमिका से हुआ. उन्होंने कहा कि जांच में गड़बड़ी और संलिप्तता सामने आने पर संबंधित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.

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Published at : 27 Oct 2026 10:57 AM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS Gopalganj News
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