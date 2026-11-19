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'मुझे कोई जानकारी नहीं' गोरखपुर रोड शो में बच्चे की मौत पर बोले अखिलेश यादव
गोरखपुर में जेसीबी से बच्चे की मौत पर अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है. अखिलेश ने यह भी कहा कि बीजेपी से सावधान रहना, वो किसी को भी झूठा फंसा सकते हैं.
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