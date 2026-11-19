उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अखिलेश यादव की यात्रा के दौरान जेसीबी से कुचलकर एक बच्चे के मौत हो गई. इसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में घमासान शुरू हो गया है. बच्चे की मौत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा चीफ अखिलेश यादव पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि उस बच्चे की क्या गलती थी? सपा की अराजकता ने मासूम की जान ली.

वहीं सीएम योगी की प्रतिक्रिया पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है. अखिलेश यादव ने कहा, "किसी मासूम की हादसे में हुई मृत्यु से हम सब आहत हैं और परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते है और अपने लोगों से उस परिवार से मिलकर उनकी हर संभव सहायता करने के लिए कह चुके हैं."

उन्होंने आगे कहा, "इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे पर राजनीति करनेवाले लोग याद रखें कि उन्होंने लखनऊ अग्निकांड में युवा मृतक की दुखी मां के साथ कैसा दुर्व्यवहार करते हुए उन्हें धमकी दी थी. शोक का नाटक करनेवालों का स्वांग जनता समझ चुकी है."

अखिलेश यादव ने हादसे पर क्या कहा?

अखिलेश यादव ने 14 साल के मासूम की मौत पर दुख जताते हुए कहा, "उन्हें इस हादसे की कोई जानकारी नहीं है." वहीं बीजेपी द्वारा मामले पर हमला बोले जाने के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि बीजेपी से सावधान रहने की जरूरत है. बीजेपी वाले किसी को भी झूठा फंसा सकते हैं. सपा चीफ ने इस घटना के बाद सख्त रुख अपनाते हुए अपने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए नसीहत दी है. उन्होंने बुलडोजर से स्वागत न करने के लिए कहा है.

योगी आदित्यनाथ ने की कड़ी आलोचना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना की कड़ी आलोचना करते हुए मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया. सीएम योगी ने हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी अपराधियों और माफिया की पर्याय रही है. 2017 से पहले यूपी में माफियाराज का बोलबाला था.

'उस मासूम की गलती... 'अखिलेश के रोड शो में बच्चे की मौत पर सीएम योगी की पहली प्रतिक्रिया

