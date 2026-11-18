आगरा में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पारिवारिक विवाद में एक व्यक्ति की जान चली गई. आरोप है कि सगे भाई ने अपने बेटे के साथ मिलकर भाई पर पत्थर से हमला कर दिया. हमला इतना गंभीर था कि व्यक्ति सड़क पर लहूलुहान होकर गिर पड़ा. परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद से आरोपी भाई और उसका बेटा फरार हैं. पूरा मामला आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र के गांव सेमरा का है.

जानकारी के मुताबिक, 17 नवंबर को शाहिद अपनी स्कूटी से रास्ते से गुजर रहे थे. इसी दौरान उनके सगे भाई अफसर कुरैशी और भतीजे ने उन्हें रास्ते में घेर लिया. आरोप है कि दोनों ने शाहिद पर पत्थर से हमला कर दिया. हमलावरों ने एक बार हमला करने के बाद भी उन्हें नहीं छोड़ा और कई बार पत्थर से वार किए. हमले में शाहिद गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े. घटना के बाद घायल शाहिद को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

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संपत्ति विवाद में लंबे समय से चल रहा था विवाद

बताया जा रहा है कि परिवार में संपत्ति और आपसी विवाद को लेकर लंबे समय से तनाव चल रहा था. इसी विवाद के चलते हत्या किए जाने का आरोप लगाया गया है. मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 3 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. घटना के बाद से आरोपी फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. वहीं, घटना से जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिनमें स्कूटी सवार शाहिद पर हमला होता दिखाई दे रहा है.

पुलिस आरोपी की कर रही तलाश

एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद ने बताया कि पुलिस को एक व्यक्ति पर पत्थर से हमला किए जाने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. परिजनों की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. वहीं, इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

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