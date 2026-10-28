यूपी में आ रहा चक्रवाती तूफान 'अर्नब', आंधी-बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी

उत्तर प्रदेश में आज से मौसम बदलने वाला हैं. बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे भयंकर चक्रवाती तूफ़ान 'अर्नब' तेज गति से पश्चिमी-उत्तर पश्चिम की ओर ब़ढ़ रहा है. जिसकी वजह से यूपी के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है. मौसम विभाग ने आज 28 अक्टूबर से प्रदेश में गरज-चमक के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया है. 31 अक्टूबर तक अलग-अलग हिस्सों में तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश होगी.

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के पश्चिमी संभाग में आज बुधवार को मौसम शुष्क रहने की संभावना है. यहां के ज़्यादातर जिलों में आज आसमान साफ़ रहेगा और धूप निकलेगी. लेकिन, पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में एक या दो जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान है. इस दौरान मेघगर्जन के साथ वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है. संभाग में 40-50 किमी की रफ़्तार से तेज हवाएं चलेंगी.

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आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में आज कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान हैं, जबकि प्रयागराज, चित्रकूट, मीरजापुर, संत रविदास नगर, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाज़ीपुर और देवरिया में भी आज एक या दो जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान हैं. प्रदेश के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा.

लखनऊ में कैसा रहेगा मौसम

राजधानी लखनऊ में आज मौसम शुष्क रहने का अनुमान हैं. हालांकि यहां पर आज दिनभर आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं. लेकिन, बारिश नहीं होगी. लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान हैं. अगले 24 घंटों में यहां का मौसम बदल जाएगा और कई जगहों पर तेज बारिश होगी.

30 अक्टूबर तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

चक्रवाती तूफ़ान अर्नब का उत्तर प्रदेश के कई जिलों में असर देखने को मिलेगा. जिसकी वजह से यूपी में 28-30 अक्टूबर तक अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. इन जिलों मेघगर्जन और बिजली गिरने का भी अलर्ट है. प्रदेश में 40-50 किमी की रफ़्तार से हवाएं चलेंगी जो कि 60 किमी प्रति घंटे तक पहुँच सकती हैं.

29 अक्टूबर को पश्चिमी और पूर्वी दोनों ही संभागों में झमाझम बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गिया है. 30 अक्टूबर को भी प्रदेश के दोनों हिस्सों में तेज बारिश और गरज-चमक की चेतावनी दी गई है. मौसम विभाग ने ख़राब मौसम में लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी हैं. आंधी तूफ़ान के दौरान लोग कच्चे घरों या दीवारों से दूर रहे और सुरक्षित स्थानों पर रहें.