हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआगरा में देर रात दर्दनाक हादसा, कैला देवी से लौट रही कार पेड़ से टकराई, 5 लोगों की मौत 

आगरा में देर रात दर्दनाक हादसा, कैला देवी से लौट रही कार पेड़ से टकराई, 5 लोगों की मौत 

Agra Accident: आगरा के चित्राहाट में 19 मार्च को एक कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए. सभी लोग करौली से कैला देवी के दर्शन कर लौट रहे थे. हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 20 Mar 2026 09:51 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में गुरुवार, 19 मार्च की रात बड़ा हादसा हो गया. आगरा के चित्राहाट क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई. इस हादसे में कार में बैठे पांच लोगों की दर्दनात मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हैं. बताया जा रहा है कि गाड़ी में सवार सभी लोग राजस्थान के करौली से मां कैला देवी के दर्शन कर वापस घर जा रहे थे. 

हादसे के बाद चीख पुकार मच गई. इस एक्सीडेंट की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. 

मृतकों में पूर्व फैजी और परिवार शामिल

बताया जा रहा है कि इस हादसे में मरने वालों में पिता बेटा और बहू शामिल हैं. पिता कामता प्रसाद पूर्व फौजी थे. उनके बेटे और बहू सीमा, 3 साल की नातिन आराध्या और बोलेरो ड्राइवर ऋषि की इस हादसे में जान चली गई है. दो इटावा और तीन औरैया के रहने वाले हैं. 70 वर्षीय कामता प्रसाद के परिवार के लोग दो कारों में सवार होकर कैला देवी दर्शन के लिए गए थे. वहां से वापस आ रहे थे. 

सभी घायलों के नाम भी सामने आए हैं. रोशनी, अवनीश, आदित्य और ऋषभ को गहरी चोटें आई हैं. सभी को सैफई के मेडिक कॉलेज में रेफर किया गया है. वहीं, शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है. 

ड्राइवर को आ गई थी नींद

पुलिस को प्रथम दृष्टया अंदेशा लगा है कि बोले ड्राइवर ऋषि को नींद आने की वजह से गाड़ी पेड़ से टकराई. हादसे से तेज आवाज हुई और कार में बैठे लोगों में चीख पुकार मच गई. आसपास के लोग दौड़कर लोगों को बचाने पहुंचे. कार का शीशा तोड़कर घायलों को बाहर निकाला गया. परिवार नवरात्रि के पहले दिन मंदिर दर्शन के लिए गया था, जब देर रात यह हादसा हुआ. मृतकों के परिवार को जानकारी दे दी गई है. 

Published at : 20 Mar 2026 08:48 AM (IST)
Tags :
Accident Agra News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा में देर रात दर्दनाक हादसा, कैला देवी से लौट रही कार पेड़ से टकराई, 5 लोगों की मौत 
आगरा में देर रात दर्दनाक हादसा, कैला देवी से लौट रही कार पेड़ से टकराई, 5 लोगों की मौत 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Uttarakhand Cabinet Expansion Live: उत्तराखंड में आज हो सकता है पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट का विस्तार, 5 नए मंत्री ले सकते हैं शपथ
उत्तराखंड में आज हो सकता है पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट का विस्तार, 5 नए मंत्री ले सकते हैं शपथ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार: 6 महीने पहले हुए हादसे के बाद मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट अलर्ट, नवरात्रि पर कोने-कोने में CCTV
हरिद्वार: 6 महीने पहले हुए हादसे के बाद मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट अलर्ट, नवरात्रि पर कोने-कोने में CCTV
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, 50-60km की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, IMD ने दी चेतावनी
यूपी में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, 50-60km की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, IMD ने दी चेतावनी
Advertisement

वीडियोज

महायुद्ध के 20 दिन...20 महा-सनसनी
दुनिया में आने वाला तेल संकट..कैसे निपटेगा भारत?
युद्ध के चलते शेयर बाजार में भारी गिरावट
Iran Israel War: ईरान ने किया तेल-गैस पर हमला, दुनिया में हाहाकार | World War3 | Trump | PM Modi
Iran Israel War: तेल की आग में जला मिडिल ईस्ट! | Donald Trump | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran War: '140 मिलियन बैरल ईरानी तेल...', अमेरिका ईरान को लेकर लेने जा रहा बड़ा फैसला, मजबूरी में यूटर्न लेंगे ट्रंप!
'140 मिलियन बैरल ईरानी तेल...', अमेरिका ईरान को लेकर लेने जा रहा बड़ा फैसला, मजबूरी में यूटर्न लेंगे ट्रंप!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, 50-60km की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, IMD ने दी चेतावनी
यूपी में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, 50-60km की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, IMD ने दी चेतावनी
विश्व
ईरान से पंगा लेकर गलती कर बैठे ट्रंप! 1, 2, 3 नहीं पूरे 16 एयरक्राफ्ट गंवाए, तेहरान ने अब F-35 पर लगाया निशाना
ईरान से पंगा लेकर गलती कर बैठे ट्रंप! 1, 2, 3 नहीं पूरे 16 एयरक्राफ्ट गंवाए, तेहरान ने अब F-35 पर लगाया निशाना
स्पोर्ट्स
IPL में 31 गेंद खेलकर भी नहीं बनाया एक भी रन, कौन ये बल्लेबाज, जानिए
IPL में 31 गेंद खेलकर भी नहीं बनाया एक भी रन, कौन ये बल्लेबाज, जानिए
तमिल सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh BO Day 1: साउथ में 'धुरंधर 2' नहीं 'उस्ताद भगत सिंह' का चला जादू, बंपर हुई ओपनिंग, बना दिया ये बड़ा रिकॉर्ड
साउथ में चला 'उस्ताद भगत सिंह' का जादू, बनी साल की तीसरे सबसे बड़ी ओपनर
विश्व
Middle East War: 'इजरायल करेगा सऊदी के तेल ठिकानों पर हमला...', ईरान का सनसनीखेज दावा, बताया बन रहा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन
'इजरायल करेगा सऊदी के तेल ठिकानों पर हमला...', ईरान का सनसनीखेज दावा, बताया बन रहा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन
ट्रेंडिंग
तंदूर में पक रही चाप फिर भी बढ़ाए प्राइज, कस्टमर के सवाल पर दुकानदार की हंसी हुई वायरल
तंदूर में पक रही चाप फिर भी बढ़ाए प्राइज, कस्टमर के सवाल पर दुकानदार की हंसी हुई वायरल
शिक्षा
IPS vs CAPF क्या अंतर है, प्रमोशन कैसे होता है और आखिर विवाद क्यों है?
IPS vs CAPF क्या अंतर है, प्रमोशन कैसे होता है और आखिर विवाद क्यों है?
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
Embed widget