आगरा में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने की तैयारी, प्रक्रिया शुरू

आगरा में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. सिकंदरा थाना क्षेत्र में पकड़े गए इन बांग्लादेशियों की सजा पूरी होने के बाद न्यायालय के आदेश पर डिपोर्ट किया जा रहा है. कड़ी सुरक्षा में आगरा पुलिस इन्हें पश्चिमी बंगाल ले जाकर पहले आईबी और फिर बीएसएफ के सुपुर्द करेगी, जहां से इन्हें बॉर्डर पार कराया जाएगा.

अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. वर्ष 2022 में चोरी छिपे बॉर्डर पार कर आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था. अवैध घुसपैठ के इस मामले में ये सभी आगरा जिला जेल और नाबालिग आश्रय गृह में सजा काट रहे थे.

कोर्ट के आदेश पर इन्हें किया जाएगा डिपोर्ट

अब तीन साल की सजा पूरी होने के बाद न्यायालय के आदेश पर इन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है. जिला जेल से वयस्क बांग्लादेशी नागरिकों को और आश्रय गृह से नाबालिगों को निकाल कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस प्रशासन ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए तैयारी पूरी कर ली है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

2022 में पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिकों की किया था गिरफ्तार

डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि 2022 में सिकंदरा थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें नकली और बिना वैध प्रपत्रों के आगरा में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था. अब इनकी सजा पूरी हो चुकी है, जिसके बाद इन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है.

30 बांग्लादेशी नागरिकों को किया जाना है डिपोर्ट

उन्होंने बताया कि कड़ी सुरक्षा के बीच आगरा पुलिस इन बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर पश्चिमी बंगाल ले जाएगी, जहां पहले इन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो को सौंपा जाएगा. इसके बाद बीएसएफ के सुपुर्द करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जहां से बीएसएफ इन्हें बॉर्डर पार कराएगी. जेल से रिहाई के बाद लगभग तीस बांग्लादेशी नागरिकों को सुबह दस बजे डिपोर्ट किया जाना है. आगरा पुलिस इस पूरी कार्रवाई को बेहद सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ अंजाम दे रही है.