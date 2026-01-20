हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थबार-बार मुंह में हो रहे हैं छाले तो न करें नजरअंदाज, हो सकती है यह लाइलाज बीमारी

बार-बार मुंह में हो रहे हैं छाले तो न करें नजरअंदाज, हो सकती है यह लाइलाज बीमारी

किसी को बार-बार मुंह में छाले हो रहे हैं और इसके साथ हल्का खून आ रहा है तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए. अगर मुंह में कोई छाला महीनों तक ठीक नहीं हो रहा है तो यह ओरल कैंसर का संकेत भी हो सकता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 20 Jan 2026 12:12 PM (IST)
Preferred Sources

मुंह में छाले होना एक आम समस्या है जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक किसी को भी हो सकती है. अक्सर लोग इसे हल्के में लेते हैं और मान लेते हैं कि कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगा. लेकिन अगर मुंह में छाले बार-बार हो रहे हैं तो यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है. वहीं ज्यादातर मामलों में छाले 7 से 14 दिनों में ठीक हो जाते हैं, लेकिन बार-बार छाले होना इस बात इशारा है कि शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, जिसे नजरअंदाज करना नुकसानदायक हो सकता है. 

मुंह में छाले होने के आम कारण 

डॉक्टरों के अनुसार मुंह में छाले होने के पीछे कई वजह हो सकती है. सबसे आम कारण शरीर में विटामिन बी-12, आयरन या फोलिक एसिड की कमी है. इसके अलावा पेट की गड़बड़ी एसिडिटी, कब्ज और ज्यादा मसालेदार या ऑयली खाना खाने से भी छाले हो सकते हैं. महिलाओं में हार्मोनल बदलाव खासकर पीरियड्स के दौरान भी मुंह में छाले की समस्या देखी जाती है. वहीं खराब लाइफस्टाइल और कमजोर इम्यून सिस्टम भी इसका कारण बन सकते हैं. 

कब बन सकता है यह गंभीर बीमारी का संकेत?

डॉक्टरों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को हर महीने बार-बार मुंह में छाले हो रहे हैं और इसके साथ हल्का खून आ रहा है या बिना वजह वजन घट रहा है, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए. इसके अलावा अगर मुंह में कोई एक छाला महीनों तक ठीक नहीं हो रहा है, तो यह ओरल कैंसर का संकेत भी हो सकता है. ऐसे मामलों में तुरंत डॉक्टर से जांच कराना जरूरी होता है. वहीं बार-बार मुंह में छाले होना केवल पोषक तत्वों की कमी नहीं बल्कि आंतों की बीमारी, थायराइड, डायबिटीज या कमजोर इम्यून सिस्टम से भी जुड़ा हो सकता है. कुछ मामलों में एचआईवी जैसी खतरनाक बीमारी में भी ऐसे लक्षण दिख सकते हैं, हालांकि हर केस में ऐसा होना जरूरी नहीं है. 

इन लोगों को ज्यादा खतरा

कुछ लोगों में मुंह के छाले का खतरा ज्यादा होता है. जैसे तंबाकू या धूम्रपान करने वाले, डायबिटीज के मरीज, विटामिन बी-12 की कमी वाले लोग और जिनको पेट की समस्या रहती है उनमें इसका खतरा ज्यादा रहता है. इसके अलावा जो ज्यादा मसालेदार खाना खाते हैं उनको भी इसकी समस्या रहती है. 

मुंह में छाले होने पर क्या सावधानी रखें?

मुंह में छाले होने पर मिर्च-मसाले, अचार, तली-भुनी चीजें और खट्टे फलों से परहेज करना चाहिए. गर्म चाय-कॉफी भी छालों में जलन बढ़ा सकती है. इसके अलावा ओरल हाइजीन का ध्यान रखना और हल्का सादा खाना खाना भी फायदेमंद होता है. 

ये भी पढ़ें: Fatty Liver Disease: भारत के 38% लोग 'फैटी लिवर' की गिरफ्त में! घर बैठे इन 5 संकेतों से करें पहचान

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 20 Jan 2026 12:12 PM (IST)
Mouth Ulcers Recurring Mouth Ulcers Causes Of Mouth Ulcers
