बार-बार मुंह में हो रहे हैं छाले तो न करें नजरअंदाज, हो सकती है यह लाइलाज बीमारी

मुंह में छाले होना एक आम समस्या है जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक किसी को भी हो सकती है. अक्सर लोग इसे हल्के में लेते हैं और मान लेते हैं कि कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगा. लेकिन अगर मुंह में छाले बार-बार हो रहे हैं तो यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है. वहीं ज्यादातर मामलों में छाले 7 से 14 दिनों में ठीक हो जाते हैं, लेकिन बार-बार छाले होना इस बात इशारा है कि शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, जिसे नजरअंदाज करना नुकसानदायक हो सकता है.

मुंह में छाले होने के आम कारण

डॉक्टरों के अनुसार मुंह में छाले होने के पीछे कई वजह हो सकती है. सबसे आम कारण शरीर में विटामिन बी-12, आयरन या फोलिक एसिड की कमी है. इसके अलावा पेट की गड़बड़ी एसिडिटी, कब्ज और ज्यादा मसालेदार या ऑयली खाना खाने से भी छाले हो सकते हैं. महिलाओं में हार्मोनल बदलाव खासकर पीरियड्स के दौरान भी मुंह में छाले की समस्या देखी जाती है. वहीं खराब लाइफस्टाइल और कमजोर इम्यून सिस्टम भी इसका कारण बन सकते हैं.

कब बन सकता है यह गंभीर बीमारी का संकेत?

डॉक्टरों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को हर महीने बार-बार मुंह में छाले हो रहे हैं और इसके साथ हल्का खून आ रहा है या बिना वजह वजन घट रहा है, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए. इसके अलावा अगर मुंह में कोई एक छाला महीनों तक ठीक नहीं हो रहा है, तो यह ओरल कैंसर का संकेत भी हो सकता है. ऐसे मामलों में तुरंत डॉक्टर से जांच कराना जरूरी होता है. वहीं बार-बार मुंह में छाले होना केवल पोषक तत्वों की कमी नहीं बल्कि आंतों की बीमारी, थायराइड, डायबिटीज या कमजोर इम्यून सिस्टम से भी जुड़ा हो सकता है. कुछ मामलों में एचआईवी जैसी खतरनाक बीमारी में भी ऐसे लक्षण दिख सकते हैं, हालांकि हर केस में ऐसा होना जरूरी नहीं है.

इन लोगों को ज्यादा खतरा

कुछ लोगों में मुंह के छाले का खतरा ज्यादा होता है. जैसे तंबाकू या धूम्रपान करने वाले, डायबिटीज के मरीज, विटामिन बी-12 की कमी वाले लोग और जिनको पेट की समस्या रहती है उनमें इसका खतरा ज्यादा रहता है. इसके अलावा जो ज्यादा मसालेदार खाना खाते हैं उनको भी इसकी समस्या रहती है.

मुंह में छाले होने पर क्या सावधानी रखें?

मुंह में छाले होने पर मिर्च-मसाले, अचार, तली-भुनी चीजें और खट्टे फलों से परहेज करना चाहिए. गर्म चाय-कॉफी भी छालों में जलन बढ़ा सकती है. इसके अलावा ओरल हाइजीन का ध्यान रखना और हल्का सादा खाना खाना भी फायदेमंद होता है.

