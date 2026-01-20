Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

बीजेपी नेता नितिन नबीन को मंगलवार (20 जनवरी, 2026) को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. नितिन नबीन की नियुक्ति को बंगाल, तमिलनाडु, असम और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले पीढ़ीगत बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है. इससे पहले जगत प्रकाश नड्डा पार्टी की कमान संभाल रहे थे.

कितनी उम्र में कौन से नेता बने बीजेपी अध्यक्ष?

नितिन नबीन 45 साल की उम्र में बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं. देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साल 1980 में 55 साल की उम्र में बीजेपी के अध्यक्ष बने थे. लाल कृष्ण आडवाणी साल 1986 में 58 साल की उम्र में पार्टी सुप्रीमो के पद पर पहुंचे थे तो वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी साल 1991 में 57 साल की उम्र में बीजेपी अध्यक्ष बने. कुशाभाऊ ठाकरे सबसे अधिक 75 साल की उम्र में बीजेपी अध्यक्ष बने. साल 1998 में उन्होंने बीजेपी का कार्यभार संभाला.

देश के गृह मंत्री अमित शाह साल 2019 में बीजेपी के अध्यक्ष बने तब उनकी उम्र 49 साल थी. इसके अलावा नितिन नबीन से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा इस पद पर थे. उन्होंने 59 साल की उम्र में बीजेपी अध्यक्ष का पदभार संभाला.

83 साल की उम्र में कांग्रेस संभाल रहे मल्लिकार्जुन खरगे

देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने युवा चेहरे पर दांव लगाया है. नितिन नबीन की उम्र अभी 45 साल है तो वहीं देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की उम्र सबसे अधिक 83 साल है.

बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की उम्र 77 साल है. बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के मुखिया नीतीश कुमार 74 साल की उम्र में बिहार का कामकाज संभाल रहे हैं.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमू्ल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी 71 साल की हैं. यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) चीफ की उम्र 70 साल है तो वहीं यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अभी 52 साल के हैं. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की उम्र 57 साल है.

