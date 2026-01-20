हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBJP के सबसे युवा अध्यक्ष बने नितिन नबीन, कांग्रेस, SP, BSP से JDU तक... पार्टी अध्यक्ष की उम्र कितनी

BJP के सबसे युवा अध्यक्ष बने नितिन नबीन, कांग्रेस, SP, BSP से JDU तक... पार्टी अध्यक्ष की उम्र कितनी

Nitin Nabin Youngest BJP President: नितिन नबीन को BJP का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. वो BJP में सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं. इससे पहले पार्टी की कमान जेपी नड्डा संभाल रहे थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 20 Jan 2026 01:07 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

बीजेपी नेता नितिन नबीन को मंगलवार (20 जनवरी, 2026) को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. नितिन नबीन की नियुक्ति को बंगाल, तमिलनाडु, असम और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले पीढ़ीगत बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है. इससे पहले जगत प्रकाश नड्डा पार्टी की कमान संभाल रहे थे.

कितनी उम्र में कौन से नेता बने बीजेपी अध्यक्ष? 
नितिन नबीन 45 साल की उम्र में बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं. देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साल 1980 में 55 साल की उम्र में बीजेपी के अध्यक्ष बने थे. लाल कृष्ण आडवाणी साल 1986 में 58 साल की उम्र में पार्टी सुप्रीमो के पद पर पहुंचे थे तो वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी साल 1991 में 57 साल की उम्र में बीजेपी अध्यक्ष बने. कुशाभाऊ ठाकरे सबसे अधिक 75 साल की उम्र में बीजेपी अध्यक्ष बने. साल 1998 में उन्होंने बीजेपी का कार्यभार संभाला.

देश के गृह मंत्री अमित शाह साल 2019 में बीजेपी के अध्यक्ष बने तब उनकी उम्र 49 साल थी. इसके अलावा नितिन नबीन से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा इस पद पर थे. उन्होंने 59 साल की उम्र में बीजेपी अध्यक्ष का पदभार संभाला.

83 साल की उम्र में कांग्रेस संभाल रहे मल्लिकार्जुन खरगे
देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने युवा चेहरे पर दांव लगाया है. नितिन नबीन की उम्र अभी 45 साल है तो वहीं देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की उम्र सबसे अधिक 83 साल है.

बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की उम्र 77 साल है. बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के मुखिया नीतीश कुमार 74 साल की उम्र में बिहार का कामकाज संभाल रहे हैं.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमू्ल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी 71 साल की हैं. यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) चीफ की उम्र 70 साल है तो वहीं यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अभी 52 साल के हैं. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की उम्र 57 साल है.  

ये भी पढ़ें

ABP Youth Conclave 2047: मुसलमान BJP को वोट क्यों नहीं देते? किरेन रिजिजू का खुलासा, बताया कैसी है राहुल गांधी संग कैमिस्ट्री

Published at : 20 Jan 2026 01:07 PM (IST)
Tags :
Mallikarjun Kharge Nitin Nabin BJP President
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तमिलनाडु विधानसभा में हुआ राष्ट्रगान का अपमान? राज्यपाल का भाषण पढ़ने से इनकार, छोड़ा सदन
तमिलनाडु विधानसभा में हुआ राष्ट्रगान का अपमान? राज्यपाल का भाषण पढ़ने से इनकार, छोड़ा सदन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
12 साल की उम्र में ही प्रतीक ने किया था प्रपोज, इंग्लैंड से पढ़कर आईं अपर्णा यादव, जानें जिंदगी के बारे में सबकुछ
12 साल की उम्र में ही प्रतीक ने किया था प्रपोज, इंग्लैंड से पढ़कर आईं अपर्णा यादव, जानें जिंदगी के बारे में सबकुछ
इंडिया
'हम रूस से रिश्ते खराब...', बच्चे के साथ मॉस्को भागी रूसी महिला का पता लगाने का आदेश देते हुए केंद्र से क्या बोला SC?
'हम रूस से रिश्ते खराब...', बच्चे के साथ मॉस्को भागी रूसी महिला का पता लगाने का आदेश देते हुए केंद्र से क्या बोला SC?
क्रिकेट
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
Advertisement

वीडियोज

Namaste Bharat: BJP की कमान नबीन के हाथ, आस्था से की शुरुआत! | BJP New President | Nitin Nabin
BJP New President: ताजपोशी से पहले भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंचे Nitin Nabin
BJP New President: नई कमान की शुरुआत...BJP के नए अध्यक्ष का स्वागत धूमधाम से होगा | Nitin Nabin
BJP New President: BJP मुख्यालय में बड़ा कार्यक्रम, नई कमान संभालेंगे Nitin Nabin | ABP News
Karnataka DGP रामचंद्र राव सस्पेंड, अश्लील Video Viral | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु विधानसभा में हुआ राष्ट्रगान का अपमान? राज्यपाल का भाषण पढ़ने से इनकार, छोड़ा सदन
तमिलनाडु विधानसभा में हुआ राष्ट्रगान का अपमान? राज्यपाल का भाषण पढ़ने से इनकार, छोड़ा सदन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
12 साल की उम्र में ही प्रतीक ने किया था प्रपोज, इंग्लैंड से पढ़कर आईं अपर्णा यादव, जानें जिंदगी के बारे में सबकुछ
12 साल की उम्र में ही प्रतीक ने किया था प्रपोज, इंग्लैंड से पढ़कर आईं अपर्णा यादव, जानें जिंदगी के बारे में सबकुछ
इंडिया
'हम रूस से रिश्ते खराब...', बच्चे के साथ मॉस्को भागी रूसी महिला का पता लगाने का आदेश देते हुए केंद्र से क्या बोला SC?
'हम रूस से रिश्ते खराब...', बच्चे के साथ मॉस्को भागी रूसी महिला का पता लगाने का आदेश देते हुए केंद्र से क्या बोला SC?
क्रिकेट
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
बॉलीवुड
सनी देओल की 'बॉर्डर 2' में तबू को क्यों नहीं किया गया कास्ट? प्रोड्यूसर ने बताई चौंकाने वाली वजह
'बॉर्डर 2' में तबू को क्यों नहीं किया गया कास्ट? प्रोड्यूसर ने बताई चौंकाने वाली वजह
हेल्थ
बार-बार मुंह में हो रहे हैं छाले तो न करें नजरअंदाज, हो सकती है यह लाइलाज बीमारी
बार-बार मुंह में हो रहे हैं छाले तो न करें नजरअंदाज, हो सकती है यह लाइलाज बीमारी
ट्रेंडिंग
मंकी ने हेलो बोला तो... बंदर के पास सेल्फी लेने गईं दीदी, मारा झपट्टा हो और गया कांड; देखें वीडियो
मंकी ने हेलो बोला तो... बंदर के पास सेल्फी लेने गईं दीदी, मारा झपट्टा हो और गया कांड; देखें वीडियो
यूटिलिटी
वंदे भारत स्लीपर के टिकट कैंसिलेशन पर जितना कट रहा पैसा, उतने में मिल जाएगा राजधानी का टिकट; देखें कैलकुलेशन
वंदे भारत स्लीपर के टिकट कैंसिलेशन पर जितना कट रहा पैसा, उतने में मिल जाएगा राजधानी का टिकट; देखें कैलकुलेशन
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
Embed widget