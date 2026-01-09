उत्तराखंड में भीषण ठंड का कहर, कोहरे और पाले से जूझ रहे लोग, अगले 3 दिन ऐसा रहेगा मौसम

उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी न होने से ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. मौसम के शुष्क बने रहने के कारण प्रदेशभर में सूखी ठंड लोगों को परेशान कर रही है. पर्वतीय क्षेत्रों में जहां शीतलहर और पाले ने ठिठुरन बढ़ा दी है, वहीं मैदानी इलाकों में घने कोहरे के चलते जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है.

देहरादून सहित 5 जिलो में येलो अलर्ट जारी

मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 9 जनवरी 2026 को प्रदेश के छह जिलों में घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की गई है. देहरादून, ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार के साथ-साथ नैनीताल, चंपावत और पौड़ी जिलों के लिए येलो अलर्ट भी घोषित किया गया है. कोहरे के कारण सुबह और देर रात के समय दृश्यता काफी कम रहने की संभावना है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकते हैं.

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं है, जिस कारण 14 जनवरी तक बारिश या बर्फबारी की कोई संभावना नहीं जताई गई है. आने वाले दिनों में भी मौसम शुष्क बना रह सकता है. हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में दिन के समय धूप खिलने से लोगों को कुछ हद तक राहत मिल रही है, लेकिन रात के समय ठंड का प्रकोप बरकरार है.

देहरादून में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज

गुरुवार के तापमान पर नजर डालें तो दिन में धूप निकलने से अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहा. देहरादून में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री अधिक 21.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. प्रदेश के अन्य मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में भी इसी तरह का तापमान दर्ज किया गया है.

मौसम विभाग ने लोगों को घने कोहरे के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है. विशेष रूप से वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे धीमी गति से वाहन चलाएं और फॉग लाइट का उपयोग करें. ठंड और कोहरे के इस दौर में बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की भी सलाह दी गई है.