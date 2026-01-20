Vande Bharat Sleeper Ticket Cancellation: देश में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बाद अब वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी शुरू हो चुकी है. यानी अब दूरी के सफर के लिए भी लोगों को वंदे भारत ट्रेन की लग्जरी सुविधाएं मिलेंगी जिसे सफर आरामदायक होगा. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पश्चिम बंगाल के हावड़ा से असम के गुवाहाटी के बीच चलेगी तकरीबन 968 किलोमीटर का सफर ट्रेन करीब 14 घंटे में पूरा करेगी.

जहां ट्रेन में बहुत सारी सुविधाएं हैं. तो इस ट्रेन के नियम भी थोड़े से अलग है. अगर आप नॉर्मल ट्रेन में टिकट बुक करवा कर कैंसिल करवाते हैं. तो वहां ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ते आपको बस एक मामूली सा कैंसिलेशन चार्ज चुकाना होता है. लेकिन वंदे भारत में चुकाने पड़ेंगे इतने रुपये जितने में राजधानी ट्रेन की टिकट बुक हो जाएगी. जान लीजिए पूरा क्या कैलकुलेशन

अब टिकट कैंसिल करने पर कितना कटेगा पैसा?

रेलवे की नई गाइडलाइन के मुताबिक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कंफर्म टिकट कैंसिल करने पर समय के हिसाब से अलग-अलग चार्ज लगेगा. सबसे अहम बदलाव यह है कि अब न्यूनतम कटौती सीधे प्रतिशत में होगी. यानी टिकट लेते ही अगर आप उसे कभी भी कैंसिल करते हैं तो कम से कम 25 प्रतिशत किराया कटेगा. अगर आपने ट्रेन के तय टाइम से 72 घंटे से 8 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल किया जाता है तो किराए का 50 प्रतिशत हिस्सा चला जाएगा. इसके अलावा अगर आपने ट्रेन छूटने से 8 घंटे रहते टिकट कैंसिल की तो फिर आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा. मतलब पूरा किराया डूब सकता है. इसलिए वंदे भारत स्लीपर की टिकट कैंसिलेशन नियम को जरूर जान लें.

इतने में मिल जाएगा राजधानी का टिकट

वंदे भारत स्लीपर के टिकट कैंसिलेशन में जितना पैसा कटेगा. उतने में कई रूट्स पर राजधानी एक्सप्रेस का कंफर्म टिकट मिल सकता है. मान लीजिए किसी यात्री ने वंदे भारत स्लीपर में लंबी दूरी का टिकट बुक कराया और उसका किराया 4000 रुपये था. अगर वह यात्री 72 से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करता है तो करीब 2000 रुपये सीधे कट जाएंगे.

इतने पैसों में राजधानी एक्सप्रेस की थर्ड एसी या कई मामलों में सेकंड एसी का टिकट मिल जाता है. यानी एक गलती या प्लान बदलने पर यात्रियों को इतना नुकसान हो सकता है जितने में वह दूसरी प्रीमियम ट्रेन से पूरा सफर कर सकते थे.

बाकी ट्रेनों से कैसे अलग है यह नियम?

वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के कैंसिलेशन नियम बाकी ट्रेनों और मौजूदा वंदे भारत चेयर कार ट्रेनों से काफी अलग हैं. आम ट्रेनों में तय समय से पहले टिकट कैंसिल करने पर एक तय फ्लैट चार्ज लिया जाता है. जैसे फर्स्ट एसी में 240 रुपये, सेकंड एसी में 200 रुपये, थर्ड एसी में 180 रुपये, स्लीपर में 120 रुपये और सेकंड क्लास में 60 रुपये कटते हैं. दूरी चाहे जितनी हो कैंसिलेशन चार्ज फिक्स रहता है. लेकिन वंदे भारत स्लीपर में फ्लैट चार्ज की जगह प्रतिशत के हिसाब से पैसा कटेगा.

