'श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी...', SIT रिपोर्ट के बीच बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद को सौंपी दी है. अब इसे लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि उन्हें नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए इस्तीफा दे देनी चाहिए.

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा- "श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों पर सवाल उठाए गए हैं और उनके खिलाफ चिंताएं जाहिर की गई हैं. श्री राम जन्मभूमि मंदिर हमारे लिए आस्था का केंद्र है और इस मामले ने करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है. जब तक न्याय नहीं हो जाता, तब तक श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए."

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मंदिर पूरे हिंदू समाज की आस्था का प्रतीक

उन्होंने आगे कहा कि न्याय जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि न्याय होता हुआ दिखे. आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जोर देकर कहा कि मंदिर केवल ईंट-गारे का ढांचा नहीं, बल्कि पूरे हिंदू समाज की आस्था का प्रतीक है. ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए.

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपील की कि ट्रस्ट के पदाधिकारियों को स्वयं आगे आकर इस्तीफा देना चाहिए ताकि जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ सके और जनता का विश्वास बहाल हो सके. उन्होंने कहा कि भक्तों का दिया हुआ हर पैसा पवित्र है और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना ट्रस्ट की प्राथमिक जिम्मेदारी है. SIT रिपोर्ट में जो भी दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. साथ ही मंदिर प्रबंधन व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न दोहराई जाएं.

राम भक्तों में गुस्सा और चिंता

इस पूरे प्रकरण से राम भक्तों में गहरी नाराजगी है. कई संगठनों ने भी SIT रिपोर्ट की पूरी जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है. आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान ऐसे समय में आया है जब पूरा देश राम मंदिर की पवित्रता और पारदर्शिता को लेकर संवेदनशील है. आचार्य ने सभी से अपील की कि वे इस मुद्दे पर शांति बनाए रखें और न्याय की प्रक्रिया पर भरोसा रखें.

बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चढ़ावे और दान में कथित अनियमितताओं व चोरी के आरोपों की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने SIT गठित की थी. सूत्रों के अनुसार SIT ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं. रिपोर्ट में चोरी की बात सामने आई है और कई संदिग्धों के नाम शामिल हैं.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की रिपोर्ट SIT ने गृह सचिव को सौंपी, ट्रस्ट के लोगों पर भी संदेह