राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह समेत 13 लोग हाउस अरेस्ट, भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह समेत 13 लोगों को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया हैं मुहर्रम को देखते हुए प्रशासन द्वारा ये कदम उठाया गया है. पुलिस प्रशासन की टीम भारी फोर्स के साथ उनके आवास भदरी किले के गेट पर तैनात की गई है. वहीं गेट पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है.

गुरुवार सुबह भारी संख्या में पुलिस बल भदरी किले के गेट पर पहुंचा और भदरी किले के गेट पर नोटिस चस्पा कर दिया. इस नोटिस के तहत आज सुबह बजे से शुक्रवार रात 9 बजे तक राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह अपने सभी साथियों नजरबंद रहेंगे और अपने आवास से बाहर नहीं जा सकेंगे. इस मौके पर उनके आवास भदरी किले पर पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है.

राजा भैया के पिता समेत 13 लोग हाउस अरेस्ट

पुलिस प्रशासन की ये कार्रवाई मुहर्रम पर्व देखते हुए की गई है ताकि मुहर्रम को शांति पूर्ण तरीके से सम्पन्न कराया जा सके. प्रतापगढ़ में पुलिस मुहर्रम को लेकर पूरी तरह अलर्ट मोड पर बनी हुई है. कुंडा एसडीएम के आदेश पर राजा भैया के पिता समेत सभी लोगों को नजरबंद किया गया है.

राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह को हर साल मुहर्रम के पर्व पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नज़रबंद किया जाता है. ताकि मुस्लिम समाज के लोग शांतिपूर्ण ढंग से मुहर्रम और ताजिया जुलूस निकाल सके और कोई सांप्रदायिक तनाव न हो. दरअसल इस दिन उदय प्रताप सिंह द्वारा हनुमान मंदिर में भंडारे का ऐलान भी किया जाता है. हालांकि प्रशासन की ओर से इसकी इजाजत नहीं मिलती.

जानें क्या है पूरा मामला?

बता दें कि साल 2015 में शेखपुर आशिक गांव में स्थित हनुमान मंदिर पर बन्दर की मौत की वार्षिकी और मुहर्रम जुलूस को लेकर विवाद हो गया था. जिसके बाद दोनों गुट आमने-सामने आ गए थे. जिसके बाद से हर साल राजा भैया के पिता को हाउस अरेस्ट किया जाता है.