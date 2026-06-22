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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव के विरोध वाले पोस्टर पर भड़क उठे आनंद भदौरिया, खुद पोल पर चढ़कर उतारने लगे

अखिलेश यादव के विरोध वाले पोस्टर पर भड़क उठे आनंद भदौरिया, खुद पोल पर चढ़कर उतारने लगे

UP Politics: सीतापुर में लगे सपा मुखिया अखिलेश यादव के विवादित पोस्टर को लेकर सपा सांसद आनंद भदौरिया ने कहा कि यह मंज़ूर नहीं है, सीतापुर में की गई अश्लील हरकत कायरतापूर्ण है.

Written By : पंकज सिंह गौड़, सीतापुर |  Updated at : 22 Jun 2026 04:43 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ लगे विवादित पोस्टरों को लेकर उत्तर प्रदेश का राजनीति में हलचल है. इसी बीच यूपी की धौराहरा लोकसभा सीट से सपा सांसद आनंद भदौरिया का एक अलग अंदाज देखने को मिला है. राजधानी लखनऊ और सीतापुर समेत यूपी के कई जिलों में अखिलेश यादव के विरोध वाले पोस्टर लगे हैं, जिन्हें उतारने के लिए सपा सांसद आनंद भदौरिया खुद पोल पर चढ़ गए. 

सीतापुर में सड़क किनारे लगे पोल और दीवारों पर अखिलेश यादव के विरोध वाले पोस्टर लगे थे. जिन्हें हटाने के लिए सपा सांसद आनंद भदौरिया खुद आगे आए और उन्होंने इन्हें उतारा. कहीं-कहीं सपा सांसद आनंद भदौरिया हाइड्रा मशीनों का सहारा लेकर पोस्टर उतारते देखे. इन विवादित पोस्टर को लेकर सपा सांसद ने कहा कि यह मंज़ूर नहीं है, सीतापुर में की गई अश्लील हरकत कायरतापूर्ण है. अगर किसी में हिम्मत है, तो वे अपना नाम इसके साथ जोड़े...हम FIR दर्ज कराने जा रहे हैं.

बता दें कि अखिलेश यादव के खिलाफ लगे इन पोस्टरों में लिखा गया है, "लाल टोपी, साइकिल निशान, यादववाद इनकी पहचान. इसके साथ ही समाजवादी पार्टी को समाजयादव पार्टी बताते हुए निशाना साधा गया है. इन पोस्टरों में आरोप लगाया गया है कि सपा सरकार के दौरान यादव समुदाय के अधिकारियों और कर्मचारियों पर विशेष कृपा बरसाई गई. वहीं एक पोस्टर में लिखा गया है एक जाति हुई मालामाल, सिपाही हो या लेखपाल.

 
 
 
 
 
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इसके साथ ही इन विवादित पोस्टरों में अखिलेश यादव की तस्वीर भी लगाई गई है और उन पर सीधा हमला करते हुए अंधेर नगरी, अखिलेश राजा जैसे नारे लिखे गए हैं. ये पोस्टर राजधानी लखनऊ के कई प्रमुख चौराहों पर रातों-रात लगाए गए, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई. समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इन पोस्टरों को राजनीतिक साजिश करार दिया है. सपा नेताओं का कहना है कि पार्टी की छवि खराब करने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया है. उन्होंने पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. सीतापुर में चार अलग-अलग स्थानों पर लगाए गए ऐसे बैनरों को सपाइयों ने हटवा दिया.

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Published at : 22 Jun 2026 04:43 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS SAMAJWADI PARTY Anand Bhadauriya﻿
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