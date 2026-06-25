समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल को भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई में अहम जिम्मेदारी मिली है. वह अब यूपी बीजेपी की उपाध्यक्ष के तौर पर काम करेंगी. 25 जून, गुरुवार को जारी हुई सूची में यह ऐलान हुआ.

पूजा पाल को मिली जिम्मेदारी को पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है. बता दें पूजा पाल उस समय सुर्खियों में आईं थीं जब लोकसभा चुनाव 2024 से पहले संपन्न हुए राज्यसभा चुनावों में कौशांबी स्थित चायल से विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट किया था.

इसके बाद विधानसभा में भी कई मौकों पर पूजा पाल ने खुलकर सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार की तारीफ की. बगावत के करीब डेढ़ साल बाद सपा चीफ अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था.

14 अगस्त 2025 को अखिलेश ने पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया था. सपा से निष्कासन के लगभग 2 दिन बाद पूजा पाल ने सीएम योगी से भी मुलाकात की थी. जिसके बाद से ही पूजा के सियासी भविष्य को लेकर कयास लगाए जाने लगे थे.

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यूपी बीजेपी की लिस्ट में कौन क्या मिला?

यूपी बीजेपी में नई टीम के गठन के बाद 19 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनमें सुरेश राणा, सत्यपाल सैनी, ब्रज बहादुर, डॉ. धर्मेंद्र सिंह, मोहित बेनीवाल, देवेश कोरी, प्रियंका रावत, दुर्विजय शाक्य, रमेश सिंह, नीरज सिंह, अर्चना मिश्रा, पूजा पाल, शंकर गिरी, कामेश्वर सिंह, डॉ. कृतिका अग्रवाल, सुरेश मौर्य, राजेश यादव, कृष्ण बिहारी राय और आलोक गुप्ता शामिल हैं. आठ महामंत्रियों में रामप्रताप सिंह चौहान, गीता शाक्य, अभिजात मिश्रा, उपेंद्र रावत, संजय राय, शंकर लोधी, दिलीप पटेल और राजेश चौधरी को जिम्मेदारी मिली है.

मंत्रियों की सूची में विजय शिवहरे, बसंत त्यागी, शिवभूषण सिंह, सहजानंद राय, अंकुर शर्मा, अनिल यादव, अवधेश श्रीवास्तव, विजय राजभर, प्रमेन्द्र जांगड़ा विश्वकर्मी, किरण लोधी निषाद, राकेश बिंद, संचिता सिंह चौहान (लुनिया), रजनी पांडेय, राहुल वाल्मीकि, महामेधा नागर, दीपमाला संतोषी, सुहासिनी जायसवाल, यतेंद्र शर्मा और आकांक्षा सोनकर को जगह मिली है.

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कौन कौन बने क्षेत्रीय अध्यक्ष?

क्षेत्रीय अध्यक्षों में पश्चिम क्षेत्र से नबाब सिंह नागर, ब्रज से पूरन लाल लोधी, कानपुर से राम किशोर साहू, अवध से अवधेश द्विवेदी, काशी से अशोक चौरसिया और गोरखपुर से विनोद राय को जिम्मेदारी सौंपी गई है. कार्यालय पदाधिकारियों में भारत दीक्षित को कार्यालय मंत्री तथा अतुल अवस्थी और लक्ष्मण सिंह को कार्यालय सह-मंत्री बनाया गया है.

मीडिया एवं संचार टीम में दिनेश प्रताप सिंह को मुख्य प्रवक्ता, मनीष दीक्षित को प्रदेश मीडिया संयोजक और हिमांशु राज पंडित को प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक नियुक्त किया गया है. वहीं मोर्चा अध्यक्षों में रोहित मिश्रा (युवा मोर्चा), प्रकाश पाल (पिछड़ा मोर्चा), देवेन्द्र सिंह (किसान मोर्चा), अशोक रावत (अनुसूचित मोर्चा), सरोज कुशवाह (महिला मोर्चा) और विद्याभूषण गोंड (अनुसूचित जनजाति मोर्चा) को जिम्मेदारी मिली है.