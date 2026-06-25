104 डिग्री फीवर में अक्षय ने शूट किया था 'वेलकम टू द जंगल' का गाना, अक्षरा सिंह का खुलासा

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड104 डिग्री फीवर में अक्षय कुमार ने शूट किया था 'वेलकम टू द जंगल' का 'घिस घिस' सॉन्ग, अक्षरा सिंह का खुलासा, बोलीं- 'मैं ब्लैंक हो गई थी'

104 डिग्री फीवर में अक्षय कुमार ने शूट किया था 'वेलकम टू द जंगल' का 'घिस घिस' सॉन्ग, अक्षरा सिंह का खुलासा, बोलीं- 'मैं ब्लैंक हो गई थी'

Welcome To The Jungle: 'वेलकम टू द जंगल' में अक्षय कुमार अक्षरा सिंह संग भोजपुरी डांस नंबर करते नजर आएंगें. वहीं अक्षरा ने इस सॉन्ग की शूटिंग को लेकर हैरान कर देने वाला खुलासा किया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 25 Jun 2026 01:04 PM (IST)
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अक्षय कुमार का भोजपुरी अंदाज लोगों को बेहद पसंद आ रहा है. दरअसल एक्टर ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के एक डांस नंबर के लिए भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह के साथ काम करके भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा है. वहीं अक्षरा ने अब अक्षय के इस भोजपुरी सॉन्ग की शूटिंग को लेकर हैरान कर देने वाला खुलासा किया है.

104 डिग्री फीवर में अक्षय ने शूट किया था ‘घिस घिस’ गाना
दरअसल न्यूज एंजेंसी एएनआई से बात करते हुए, अक्षरा सिंह ने बताया कि  अक्षय ने तेज बुखार होने के बावजूद इस गाने की शूटिंग की थी. अक्षरा ने कहा, "सबसे बड़ी बात ये थी कि शूटिंग के दौरान उन्हें 103-104 डिग्री बुखार था.  मैं उन्हें देखती रही और मुझे एहसास हुआ कि वह अपने काम और अपनी कला से कितना प्यार करते हैं. वह बहुत जिम्मेदारी और लगन के साथ काम करते हैं."

 

 
 
 
 
 
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अक्षय संग गाना करने की बात सुन ब्लैंक हो गई थीं अक्षरा
 अक्षरा ने उस पल को भी याद किया जब उन्हें पता चला कि वह अक्षय कुमार के साथ इस गाने में नजर आएंगी. यह सच में उनके लिए एक सपना सच होने जैसा पल था. एक्ट्रेस ने कहा, "मुझे अहमद सर के प्रोडक्शन हाउस से फोन आया... मुझे बताया गया कि 'वेलकम टू द जंगल' में एक गाना है और मुझे वह करना है. मैं थोड़ी हिचकिचाई. बाद में, गणेश आचार्य सर ने मुझे फोन किया, और मुझे तसल्ली हुई. उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं यह गाना करूंगी, मैंने पूछा कि यह किस तरह का गाना है, और उन्होंने कहा कि यह एक शानदार ट्रैक है और मुझे यह बहुत पसंद आएगा. उन्होंने मुझे इसे करने के लिए प्रोत्साहित किया और जैसे ही मैंने गणेश सर और अक्षय सर का नाम सुना, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई. "

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गाने के बारे में
बता दें कि अक्षय को फिल्म के अंदर एक भोजपुरी गाने की शूटिंग करते हुए दिखाया गया है. वीडियो की शुरुआत एक डायरेक्टर से होती है जो परेश रावल से किसी हीरो का नाम सुझाने के लिए कहता है, जिसके बाद वे अक्षय का इंट्रोडक्शन इस तरह देते हैं, "टॉप का हीरो जो अब फ़्लॉप है. आइटम बॉय बनकर भोजपुरी गानों पर ठुमके लगा रहा है."

इसके बाद अक्षय और अक्षरा का एक डांस वीडियो आता है जिसमें वे रंगीन सेट, एनर्जेटिक कोरियोग्राफी और ओवर द टॉप एक्सप्रेशंस के साथ भोजपुरी स्टाइल ट्रैक घिस घिस पर डांस करते दिखते हैं. ये डांस नंबर लोगों को काफी पसंद आ रहा है.

वेलकम टू द जंगल स्टार कास्ट और रिलीज डेट
बता दें कि वेलकम टू द जंगल इस शुक्रवार, 26 जून को यानी कल रिलीज हो रही है. फिल्म में सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडीज, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, रवीना टंडन, लारा दत्ता, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, दलेर मेहंदी, आफताब शिवदासानी सहित कई कलाकार नजर आएंगे.

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Published at : 25 Jun 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Akshara Singh Welcome To The Jungle
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