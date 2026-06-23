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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की रिपोर्ट SIT ने गृह सचिव को सौंपी, जल्द होगा बड़ा खुलासा

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की रिपोर्ट SIT ने गृह सचिव को सौंपी, जल्द होगा बड़ा खुलासा

Ram Mandir Donation: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए शासन द्वारा गठित एसआईटी टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है.

Written By : अंकुल कौशिक |  Updated at : 23 Jun 2026 12:04 PM (IST)
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अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए शासन द्वारा गठित एसआईटी टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. माना जा रहा हैं कि जल्द ही इस मामले में कोई बड़ा खुलासा हो सकता है.  

एसआईटी के सदस्य विजय विश्वास पंत ने कहा, "हमने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (होम) को रिपोर्ट सौंप दी है. यह एक शुरुआती रिपोर्ट है और हमने उन्हें सौंप दी है. डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल हैं, इसलिए हम अभी कुछ भी नहीं बता सकते। हमने अपनी फाइंडिंग्स उन्हें दे दी हैं."

(खबर अपडेट हो रही है)

About the author अंकुल कौशिक

अंकुल कौशिक पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 9 सालों से हैं. इस समय वह एबीपी न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं और वह यूपी डेस्क की जिम्मेदारी संभालते हैं. इससे पहले अंकुल कौशिक लाइव हिंदुस्तान (HT स्मार्ट), इंडिया न्यूज, वन इंडिया, राजस्थान पत्रिका (Catch News) में न्यूज डेस्क पर काम कर चुके हैं. उन्हें राजनीति पर लिखना बेहद पसंद है. अंकुल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई अलीगढ़ की मंगलायतन यूनिवर्सिटी से की है.
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Published at : 23 Jun 2026 12:04 PM (IST)
Tags :
Ayodhya Ram Mandir UP NEWS Breaking News Abp News
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