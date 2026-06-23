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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की रिपोर्ट SIT ने गृह सचिव को सौंपी, जल्द होगा बड़ा खुलासा
Ram Mandir Donation: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए शासन द्वारा गठित एसआईटी टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है.
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए शासन द्वारा गठित एसआईटी टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. माना जा रहा हैं कि जल्द ही इस मामले में कोई बड़ा खुलासा हो सकता है.
एसआईटी के सदस्य विजय विश्वास पंत ने कहा, "हमने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (होम) को रिपोर्ट सौंप दी है. यह एक शुरुआती रिपोर्ट है और हमने उन्हें सौंप दी है. डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल हैं, इसलिए हम अभी कुछ भी नहीं बता सकते। हमने अपनी फाइंडिंग्स उन्हें दे दी हैं."
(खबर अपडेट हो रही है)
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