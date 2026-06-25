हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'आधार, पासपोर्ट या वोटर ID नहीं, BJP का कार्ड...' नागरिकता के सबूत मुद्दे पर रोहिणी आचार्य का तंज

'आधार, पासपोर्ट या वोटर ID नहीं, BJP का कार्ड...' नागरिकता के सबूत मुद्दे पर रोहिणी आचार्य का तंज

Bihar News In Hindi: पासपोर्ट के नागरिकता का प्रमाण न होने पर रोहिणी आचार्य ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने कहा कि अगर ये प्रमाण नहीं तो क्या बीजेपी का कार्ड वैध प्रमाण होगा.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 25 Jun 2026 11:31 AM (IST)
Preferred Sources

14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर बुधवार (24 जून) को विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं, बल्कि मुख्य रूप से एक यात्रा डॉक्यूमेंट है. मंत्रालय ने कहा कि पासपोर्ट सिर्फ अंतरराष्ट्रीय यात्रा की सुविधा के लिए जारी किया जाता है. हालांकि यह सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है, लेकिन अपने आप में यह नागरिकता स्थापित करने वाला दस्तावेज नहीं माना जाएगा.

इस पर राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है. रोहिणी आचार्य ने सवाल किया कि क्या बीजेपी की सदस्यता का कार्ड ही नागरिकता साबित-प्रमाणित करने का वैध कार्ड है?

रोहिणी आचार्य ने खड़े किए सवाल

रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "पासपोर्ट, आधार-कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जब इनमें से नागरिकता का प्रमाणित एवं वैध कार्ड कोई नहीं है तो मोदी सरकार को ये बताना चाहिए कि कौन सा कार्ड, कौन सा दस्तावेज नागरिकता का प्रमाणित व वैध कार्ड है?" 

उन्होंने आगे लिखा, "ऐसे में हम भारतीय वर्त्तमान में जितने कार्डों को बनवाने-रखने को बाध्य हैं तो उनका औचित्य क्या है और इन कार्डों के बनवाने के फॉर्म्स में नागरिकता स्पष्ट करने का कॉलम क्यों रहता है? रोहिणी ने आगे पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी सरकार अप्रत्यक्ष तौर पर ये कहना चाहती है कि बाकी सारे कार्ड वैध नहीं, सिर्फ बीजेपी की सदस्यता का कार्ड ही नागरिकता साबित-प्रमाणित करने का वैध कार्ड है?"

पटना कोचिंग विवाद: खान सर की अग्रिम जमानत पर कोर्ट का बड़ा फैसला, बरकरार रहेगी राहत 

मामले पर आरजेडी ने भी सरकार को घेरा

आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "केंद्र सरकार साफ करे देश में नागरिकता का दस्तावेज किस कागज को माना जायेगा? नागरिकता के संबंध में कौन से कागजात वैध होंगे यह स्पष्ट नहीं." उन्होंने कहा कि आधार के बाद पासपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार ने कहा है कि ये नागरिकता का डॉक्यूमेंट नहीं तो मोदी सरकार बताए कि फिर नागरिकता का क्या सबूत देना होगा?

उन्होंने आगे कहा, "सरकार की मंशा सवालों के घेरे में है. बीजेपी हवाला दे रही है कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय ने भी यही कहा है, इसलिए बीजेपी बताए कोर्ट में सरकार ने किन दस्तावेजों के बारे में कहा है कि उनको नागरिकता के संबंध में वैध माना जाएगा.

भरत तिवारी के घर पहुंचे SP, परिजनों के सामने पिघला दिल! बोले- 'हम सुनने आए हैं…'

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read More
Published at : 25 Jun 2026 11:31 AM (IST)
Tags :
Rohini Acharya RJD BIHAR NEWS LALU YADAV PATNA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'आधार, पासपोर्ट या वोटर ID नहीं, BJP का कार्ड...' नागरिकता के सबूत मुद्दे पर रोहिणी आचार्य का तंज
'आधार, पासपोर्ट या वोटर ID नहीं, BJP का कार्ड...' नागरिकता के सबूत मुद्दे पर रोहिणी आचार्य का तंज
बिहार
मुफ्त का वेतन नहीं! बिहार सरकार का बड़ा फैसला, निलंबित अधिकारियों से भी लिया जाएगा काम
मुफ्त का वेतन नहीं! बिहार सरकार का बड़ा फैसला, निलंबित अधिकारियों से भी लिया जाएगा काम
बिहार
भरत तिवारी के घर पहुंचे SP, परिजनों के सामने पिघला दिल! बोले- 'हम सुनने आए हैं…'
भरत तिवारी के घर पहुंचे SP, परिजनों के सामने पिघला दिल! बोले- 'हम सुनने आए हैं…'
बिहार
बिहार टेंडर घोटाले में 4 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल, IAS संजीव हंस समेत कई बड़े नामचीन फरार
बिहार टेंडर घोटाले में 4 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल, IAS संजीव हंस समेत कई बड़े नामचीन फरार
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Donation Scam | Investigation | Ayodhya: SIT की Report में क्या है?
Ram Mandir Donation Theft | Janhit: राम मंदिर चंदा 'चंपत' करने वाले चंपत राय हैं?
Bilauti Mahapanchayat | Bharat Tiwari Encounter: एनकाउंटर फर्जी या असली? | Bihar | Samrat Chaudhary
Ram Mandir Donation Theft | Akhilesh Yadav | Sandeep Chaudhary: राम नाम की लूट, किसने दी छूट?
Ram Mandir Donation Scam |Abp Report:1 श्रद्धालु, सिर्फ 15 रुपये दान? गले नहीं उतरी ट्रस्ट की कहानी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ईरान अच्छा बर्ताव कर रहा, मेरी हर बात मान रहा, नहीं मानेगा तो...', अब क्या बोले ट्रंप?
'ईरान अच्छा बर्ताव कर रहा, मेरी हर बात मान रहा, नहीं मानेगा तो...', अब क्या बोले ट्रंप?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ अग्निकांड के मृतकों को मोहर्रम के मौके पर दी श्रद्धांजलि, हाथों में मोमबत्तियां लेकर पहुंचे लोग
लखनऊ अग्निकांड के मृतकों को मोहर्रम के मौके पर दी श्रद्धांजलि, हाथों में मोमबत्तियां लेकर पहुंचे लोग
विश्व
Venezuela Earthquake: भूकंप ने वेनेजुएला में इस वजह से मचाई तबाही? USGS ने 'महाविनाश' पर कर दिया बड़ा खुलासा
भूकंप ने वेनेजुएला में इस वजह से मचाई तबाही? USGS ने 'महाविनाश' पर कर दिया बड़ा खुलासा
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle Advance Booking: ‘वेलकम टू द जंगल’ ने रिलीज से पहले काटा बवाल, एडवांस बुकिंग में छाप डाले करोड़ों
Welcome To The Jungle ने रिलीज से पहले काटा बवाल, एडवांस बुकिंग में छाप डाले करोड़ों
क्रिकेट
IND Vs IRE 2026: तो क्या वैभव सूर्यवंशी नहीं खेल पाएंगे अपना पहला डेब्यू मैच? ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11, जानिए
तो क्या वैभव सूर्यवंशी नहीं खेल पाएंगे अपना पहला डेब्यू मैच? ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11, जानिए
विश्व
Earthquake: वेनेजुएला के भूकंप में कम से कम 10 हजार की मौत, USGS का चौंकाने वाला दावा, एयरपोर्ट भी तबाह
वेनेजुएला के भूकंप में कम से कम 10 हजार की मौत, USGS का चौंकाने वाला दावा, एयरपोर्ट भी तबाह
एग्रीकल्चर
इस बारिश के मौसम खेत में लगाए ये 100 पौधे, भविष्य में होगा करोड़ों का टर्नओवर
इस बारिश के मौसम खेत में लगाए ये 100 पौधे, भविष्य में होगा करोड़ों का टर्नओवर
टेक्नोलॉजी
दूसरे लोग खोलेंगे तो दिखेगा नया फोन, लेकिन आपको मिलेंगे सारे ऐप्स, क्या आप जानते हैं यह फीचर?
दूसरे लोग खोलेंगे तो दिखेगा नया फोन, लेकिन आपको मिलेंगे सारे ऐप्स, क्या आप जानते हैं यह फीचर?
ENT LIVE
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
ABP NEWS
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
Embed widget