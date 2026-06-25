हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाताश के पत्तों की तरह ढहा गोदाम, 8 की मौत... मलबे में दबी चीखों ने दहला दिया कोलकाता, PM ने किया मदद का ऐलान

ताश के पत्तों की तरह ढहा गोदाम, 8 की मौत... मलबे में दबी चीखों ने दहला दिया कोलकाता, PM ने किया मदद का ऐलान

Kolkata Godown Collapse: कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम का शेड अचानक ढह जाने से बड़ा हादसा हो गया. इस दुर्घटना में अब तक 8 मजदूरों की मौत हो चुकी है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 25 Jun 2026 12:02 PM (IST)
Preferred Sources

Kolkata Godown Collapse: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम का शेड ताश के पत्तों की तरह ढह गया. इस दर्दनाक हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 31 से अधिक लोग घायल हुए हैं. सभी घायलों को एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आशंका है कि मलबे के नीचे अभी भी कुछ लोग फंसे हो सकते हैं. राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है.

कैसे हुआ हादसा?

यह हादसा बुधवार दोपहर करीब 12:07 बजे तारातला के ब्रेस ब्रिज इलाके के पास स्थित एक निर्माणाधीन गोदाम में हुआ. अचानक कंक्रीट और लोहे की छत का हिस्सा भरभराकर गिर गया और वहां काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गोदाम की छत तीन परतों में गिरी, जिससे नीचे काम कर रहे मजदूर पूरी तरह मलबे में दब गए. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

मौत का आंकड़ा बढ़कर 8 पहुंचा

शुरुआत में तीन मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई थी. इसके बाद मलबे से लगातार शव निकाले गए और मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई. सभी मृतकों को एसएसकेएम अस्पताल में मृत घोषित किया गया. अब तक 31 लोग घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाए गए हैं. इनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है.

12 से 15 मजदूरों के फंसे होने की थी आशंका

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे के बाद 12 से 15 मजदूरों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई गई थी. सेना ने फंसे हुए लोगों से संपर्क स्थापित करने की भी कोशिश की थी. मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 21 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया था, जिनमें 18 जीवित और 3 मृत मिले थे. बाद में मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई.

सेना, NDRF और SDRF ने संभाला मोर्चा

हादसे के बाद भारतीय सेना, NDRF, SDRF, कोलकाता पुलिस, दमकल विभाग और कोलकाता नगर निगम की टीमें मौके पर पहुंचीं. मलबे में फंसे लोगों को खोजने के लिए स्निफर डॉग्स की भी मदद ली गई. भारी क्रेन और आधुनिक उपकरणों की सहायता से घंटों तक राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया.

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने किया दौरा

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी पहले घटनास्थल पहुंचे और बाद में एसएसकेएम अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल लिया. उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और पूरा प्रशासन बचाव कार्य में जुटा हुआ है. उन्होंने सेना, NDRF, SDRF, पुलिस और दमकल विभाग का आभार व्यक्त किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा सत्र चल रहा है, इसलिए मुआवजे को लेकर वह विधानसभा में स्पीकर की अनुमति से विस्तृत जानकारी देंगे.

प्रारंभिक जांच में प्लान को लेकर सवाल

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना का प्लान 17 जनवरी 2026 को स्वीकृत किया गया था. जमीन का मालिकाना हक SMPA के पास है और जमीन शंभूनाथ बेहरा एवं उनके सहयोगियों के नाम लीज पर है. उन्होंने कहा कि शुरुआती जानकारी के अनुसार परियोजना के लिए गलत प्लान को मंजूरी दिए जाने की आशंका सामने आई है.

तीन गिरफ्तार, SIT का गठन

कोलकाता पुलिस ने घटना के बाद स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की है. पुलिस ने साइट सुपरवाइजर सैयद मोहम्मद गुलजार और दो श्रम आपूर्तिकर्ताओं मोहम्मद अताउल तथा सुभाष चौधरी को गिरफ्तार किया है. इसके अलावा चार अन्य लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. मामले की जांच के लिए छह सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है. SIT का नेतृत्व सहायक पुलिस आयुक्त जॉयसूर्य मुखर्जी करेंगे. टीम में इंस्पेक्टर देबाशीष दत्ता, इंस्पेक्टर हीरक दलापति, इंस्पेक्टर सरफराज अहमद, सब-इंस्पेक्टर मानस भट्टाचार्य और सब-इंस्पेक्टर कुशल मंडल शामिल हैं.

आपदा प्रबंधन के लिए हेल्पलाइन जारी

नबन्ना स्थित आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष ने लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. 1070, 8697981070, 033-22143526, 033-22535185. 

ये भी पढ़ें- धरती हिली, इमारतें गिरीं, वेनेजुएला में भूकंप की तबाही का लाइव मंजर, सामने आए डरावने वीडियो

प्रधानमंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है. घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है.

मुख्यमंत्री ने जताया दुख

सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में कहा कि ब्रेस ब्रिज के पास निर्माणाधीन गोदाम गिरने की घटना बेहद दुखद है. उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है और हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी. उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की.


 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
Read More
Published at : 25 Jun 2026 11:53 AM (IST)
Tags :
Kolkata Godown Collapse Taratala Accident
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Explained: पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण क्यों नहीं? विदेश मंत्रालय के बयान के मायने क्या, कैसे साबित होती सिटीजनशिप?
पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण क्यों नहीं? MEA के बयान के मायने क्या, कैसे साबित होती सिटीजनशिप?
इंडिया
ताश के पत्तों की तरह ढहा गोदाम, 8 की मौत... मलबे में दबी चीखों ने दहला दिया कोलकाता, PM ने किया मदद का ऐलान
ताश के पत्तों की तरह ढहा गोदाम, 8 की मौत... मलबे में दबी चीखों ने दहला दिया कोलकाता, PM ने किया मदद का ऐलान
इंडिया
Indian Passport Ranking: भारत का पासपोर्ट कितना मजबूत, रैकिंग में किस नंबर पर, कहां है पाकिस्तान? जानें
भारत का पासपोर्ट कितना मजबूत, रैकिंग में किस नंबर पर, कहां है पाकिस्तान? जानें
इंडिया
PM Modi Cabinet Reshuffle: मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल? किन-किन मंत्रियों की कुर्सी पर मंडरा रहा खतरा! जानें
मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल? किन-किन मंत्रियों की कुर्सी पर मंडरा रहा खतरा! जानें
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Donation Scam | Investigation | Ayodhya: SIT की Report में क्या है?
Ram Mandir Donation Theft | Janhit: राम मंदिर चंदा 'चंपत' करने वाले चंपत राय हैं?
Bilauti Mahapanchayat | Bharat Tiwari Encounter: एनकाउंटर फर्जी या असली? | Bihar | Samrat Chaudhary
Ram Mandir Donation Theft | Akhilesh Yadav | Sandeep Chaudhary: राम नाम की लूट, किसने दी छूट?
Ram Mandir Donation Scam |Abp Report:1 श्रद्धालु, सिर्फ 15 रुपये दान? गले नहीं उतरी ट्रस्ट की कहानी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Indian Passport Ranking: भारत का पासपोर्ट कितना मजबूत, रैकिंग में किस नंबर पर, कहां है पाकिस्तान? जानें
भारत का पासपोर्ट कितना मजबूत, रैकिंग में किस नंबर पर, कहां है पाकिस्तान? जानें
बिहार
'आधार, पासपोर्ट या वोटर ID नहीं, BJP का कार्ड...' नागरिकता के सबूत मुद्दे पर रोहिणी आचार्य का तंज
'आधार, पासपोर्ट या वोटर ID नहीं, BJP का कार्ड...' नागरिकता के सबूत मुद्दे पर रोहिणी आचार्य का तंज
विश्व
Venezuela Earthquake: भूकंप ने वेनेजुएला में इस वजह से मचाई तबाही? USGS ने 'महाविनाश' पर कर दिया बड़ा खुलासा
भूकंप ने वेनेजुएला में इस वजह से मचाई तबाही? USGS ने 'महाविनाश' पर कर दिया बड़ा खुलासा
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle Advance Booking: ‘वेलकम टू द जंगल’ ने रिलीज से पहले काटा बवाल, एडवांस बुकिंग में छाप डाले करोड़ों
Welcome To The Jungle ने रिलीज से पहले काटा बवाल, एडवांस बुकिंग में छाप डाले करोड़ों
क्रिकेट
IND Vs IRE 2026: तो क्या वैभव सूर्यवंशी नहीं खेल पाएंगे अपना पहला डेब्यू मैच? ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11, जानिए
तो क्या वैभव सूर्यवंशी नहीं खेल पाएंगे अपना पहला डेब्यू मैच? ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11, जानिए
इंडिया
'ईरान अच्छा बर्ताव कर रहा, मेरी हर बात मान रहा, नहीं मानेगा तो...', अब क्या बोले ट्रंप?
'ईरान अच्छा बर्ताव कर रहा, मेरी हर बात मान रहा, नहीं मानेगा तो...', अब क्या बोले ट्रंप?
एग्रीकल्चर
अल नीनो का असर इस बार फसल को कर देगा बर्बाद? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
अल नीनो का असर इस बार फसल को कर देगा बर्बाद? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
शिक्षा
SSC CGL Last Date: एसएससी सीजीएल के फॉर्म भरने की आज अंतिम तारीख, इस वक्त बंद हो जाएगी फाइनल विंडो, जल्दी करें
SSC CGL के फॉर्म भरने की आज अंतिम तारीख, इस वक्त बंद हो जाएगी फाइनल विंडो, जल्दी करें
ENT LIVE
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
ABP NEWS
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
Embed widget